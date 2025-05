Eventi alluvionali di aprile: i danni sulle Provinciali della Granda superano i 2,3 milioni

A seguito delle eccezionali piogge che hanno colpito la Granda tra il 16 e il 17 aprile 2025, la Provincia ha ufficializzato una spesa complessiva di 2.380.000 euro per interventi di somma urgenza lungo la rete stradale provinciale. I lavori, necessari per far fronte ai gravi danni causati dal maltempo, sono stati avviati immediatamente per garantire la sicurezza pubblica e la ripresa della viabilità.

Durante le intense precipitazioni, classificate in allerta “arancione” e “gialla” dall’Arpa Piemonte, si sono verificati diffusi dissesti idrogeologici: frane, colate di fango, erosioni spondali, crolli di opere di sostegno, caduta di alberi e danni al manto stradale. La sala operativa della Protezione civile provinciale è rimasta attiva per 24 ore consecutive, coordinando le prime operazioni di emergenza.

Nel dettaglio, la somma destinata agli interventi è stata suddivisa tra i diversi reparti provinciali:

• Cuneo: 449.000 euro

• Saluzzo: 501.000 euro

• Alba: 951.000 euro

• Mondovì: 479.000 euro

Gli interventi hanno riguardato lo sgombero di detriti, l’abbattimento di alberi pericolanti, il ripristino della viabilità e del reticolo idraulico secondario. Le operazioni sono state affidate a ditte già operative sul territorio, in grado di intervenire con tempestività grazie alla vicinanza e alla disponibilità di mezzi e personale specializzato.

Il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, ha firmato il decreto che riconosce ufficialmente la spesa come debito fuori bilancio. La proposta sarà ora sottoposta all’approvazione del Consiglio provinciale per l’impegno definitivo delle somme.

In attesa dei contributi regionali, il finanziamento degli interventi è stato previsto nel bilancio corrente dell’ente, utilizzando risorse interne. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, a conferma dell’urgenza e della rilevanza degli interventi effettuati.