Volle maschile Serie C: scontro al vertice per il VBC Mondovì che sabato sera ospita il Lasalliano secondo in classifica

Nella settima giornata del campionato di Serie C sabato sera alle ore 20.30 al PalaItis è in programma lo scontro al vertice fra la capolista VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba e l’ immediato inseguitore Lasalliano Torino allenato da Antonio Saragnese: infatti in classifica generale, dopo i primi sei turni, i monregalesi, che arrivano dal prezioso successo esterno per 3-1 ottenuto in casa del temibile Asti, attualmente sesto ma prima dello scontro di sabato scorso terzo, sono primi con 18 punti, a +2 proprio sul Lasalliano Torino ed a +4 sull’ Acqui terzo.

“Siamo attesi da un impegno decisamente molto difficile – afferma coach Massimo Bovolo –, contro un avversario di assoluto livello, dotato di un impianto di gioco davvero molto buono e che, così come dimostra la classifica, ha tutte le carte in regola per aspirare alla promozione in Serie B. Noi dovremo essere bravi a mantenere costantemente alto il nostro livello di gioco, evitando quei cali di tensione che ogni tanto abbiamo e che possono crearci dei problemi. Dovremo riuscire a ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora, giocando con tanta attenzione e cercando di aggredirli per imporre il nostro ritmo e metterli in difficoltà. Sarà sicuramente una partita molto dura ed ostica a causa del valore dell’ avversario, ma noi vogliamo assolutamente sfruttare al meglio il fattore campo e continuare la nostra striscia positiva di risultati per restare in vetta alla graduatoria.”

Per i monregalesi sarà importante riuscire a ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora e cercare di sfruttare al meglio il fattore campo per poter mantenere la propria imbattibilità stagionale e, se possibile, aumentare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica generale.