"Talenti in azione": la Camera di commercio di Cuneo premia gli studenti che hanno partecipato ai progetti camerali

Mercoledì 20 novembre a Cuneo la Camera di commercio ha premiato gli studenti che nel corso dell’anno hanno partecipato alle numerose iniziative dedicate alle scuole.

In uno Spazio Varco gremito di ragazzi e insegnanti, oltre 200, si è celebrata l’intelligenza, la creatività, il talento delle nuove generazioni che iniziano ad entrare in contatto con le sfide del mondo del lavoro.

“Talenti in azione. Partecipa. Impara. Vinci!”: queste le parole che hanno colorato l’evento che è stato caratterizzato da momenti emozionanti, tra cui discorsi ispiratori, video realizzati dagli studenti e brevi interviste.

Nel corso della mattinata ogni studente premiato ha ricevuto un riconoscimento per il suo contributo unico alla comunità educativa, un segno tangibile dell’importanza di coltivare il talento e la creatività in ogni sua forma.

Sono stati quattro i progetti camerali oggetto di premiazione che hanno visto il riconoscimento ai partecipanti, oltre all’attestato, di premi in denaro e gadget:

il Premio Storie di alternanza e competenze , giunto ormai alla settima edizione, diretto a valorizzare le esperienze dei giovani nei loro percorsi di stage e nelle loro attività di PCTO, mediante la premiazione dei migliori video racconti;

, giunto ormai alla settima edizione, diretto a valorizzare le esperienze dei giovani nei loro percorsi di stage e nelle loro attività di PCTO, mediante la premiazione dei migliori video racconti; la Startup School , realizzata in collaborazione con I3p del Politecnico, volta a favorire lo sviluppo delle competenze manageriali-imprenditoriali dei giovani, fondamentali per l’accesso al mercato del lavoro;

, realizzata in collaborazione con I3p del Politecnico, volta a favorire lo sviluppo delle competenze manageriali-imprenditoriali dei giovani, fondamentali per l’accesso al mercato del lavoro; il Premio Top of the Pid School , iniziativa made in Cuneo, ideato con l’obiettivo di favorire la condivisione di competenze, abilità degli studenti appartenenti a differenti indirizzi scolastici;

, iniziativa made in Cuneo, ideato con l’obiettivo di favorire la condivisione di competenze, abilità degli studenti appartenenti a differenti indirizzi scolastici; il percorso nazionale di certificazione delle competenze, diretto a certificare le competenze trasversali acquisite dagli studenti nell’ambito di percorsi formativi non curriculari, tirocini e project work.

Numerose le scuole premiate nell’ambito delle diverse iniziative.

I vincitori del Premio Storie di alternanze e competenze nella categoria Istituti Professionali sono l’Afp Azienda Formazione Professionale e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis”. Per gli Istituti tecnici i premiati sono stati tre progetti realizzati dall'I.I.S. Einaudi di Alba, dall'I.I.S. Vallauri di Fossano e dall'I.I.S. Virginio Donadio di Cuneo. Il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì si aggiudica il primo premio per la categoria Licei.

Nell’ambito del Premio Top of the Pid School i primi tre progetti hanno ricevuto un montepremi in denaro. Il progetto SUNSHUTTER - persiana fotovoltaica realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Vallauri ha ricevuto il primo premio. In seconda posizione il progetto AeroPlant Zone: coltivando l’aria pulita di un gruppo di ragazzi provenienti dall’I.I.S. Vallauri e dalla Scuola Salesiana Lombriasco. Il progetto Eudomi di quattro ragazzi del Liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano e ITIS "Delpozzo” ottiene il terzo premio.

Le attività realizzate dall’Ente camerale che guardano ai giovani e alla scuola non si fermano qui.

Giovedì 28 novembre dalle ore 10 alle ore 12 presso il Cinema Monviso di Cuneo in Via XX Settembre 14, si svolgerà l’incontro “L’innovazione nella tradizione. Gli antichi mestieri del futuro”.

Nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria Confartigianato e CNA, sarà analizzato l’impatto dell’innovazione sui mestieri artigiani tradizionali: utilizzo di droni in edilizia, previsione delle tendenze e magic mirror in campo sartoriale, design generativo nelle produzioni artistiche, per citarne solo alcuni.

La testimonianza di esperti e giovani imprenditori, tra cui anche blogger impegnati sui social nel far conoscere la propria esperienza, accompagneranno gli studenti a scoprire le nuove opportunità di lavoro e qualificazione offerte dal comparto artigiano che sta attraversando una nuova fase grazie all’entusiasmante connubio tra tradizione e innovazione. Appunto, gli antichi mestieri del futuro.