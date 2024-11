Volley A2M. Cuneo-Prata, per diventare la regina di una notte. Sette: "Sfida tra due squadre simili" [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare in casa per l’anticipo della nona giornata del campionato di serie A2 domani, sabato 23 novembre alle ore 20, ospitando la Tinet Prata di Pordenone. Uno scontro diretto tra due squadre a pari punteggio in classifica e per questo molto importante: sono ben 4 le compagini a 17 punti, inseguitrici a -1 da Brescia capolista. Ex di giornata, l’opposto Kristian Gamba, a Cuneo negli anni delle giovanili e della Serie B, ma anche lo schiacciatore friulano Jernei Terpin, per due stagioni in quel di Mondovì.

Cuneo è reduce da una partita giocata e vinta per 3-0 a Palmi in un match praticamente senza sbavature, ma anche i friulani stanno attraversando un gran bel momento di grazia. Una cosa è certa: chi la spunterà sarà regina per una notte nella classifica provvisoria della A2 nell'attesa che domenica pomeriggio si completi il quadro delle partite della nona giornata.

Il compito d'inquadrare gli avversari, ma anche di raccontarci la cavalcata vincente di Palmi e come sono andati gli allenamenti settimanali, tocca allo schiacciatore Felice Sette che abbiamo raggiunto poco prima della penultima seduta in palestra prima del match

Prevendita attiva su www.liveticket.it fino a sabato alle ore 18, dopodiché dalle 18.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto.

Il palazzetto aprirà le porte sabato 23 novembre dalle ore 18.30 con la distribuzione biglietti fino alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE EPSON messe in palio da GSC Cuneo sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

Inoltre, grazie a Claudio Rovere di GSC Cuneo, verranno distribuiti ben 1.500 panettoncini personalizzati agli ingressi del palazzetto! Arrivare presto al palazzetto è fondamentale per vivere a pieno l’esperienza offerta dal Club cuneese, prima e durante la partita.