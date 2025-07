Accorrete piccoli atleti: ad Acceglio tornano le Miniaccegliadi

Acceglio per alcune persone evoca racconti e camminate, per altri campi scuola, scout, scarpinante e per altri ancora è vette, falò notturni, notti stellate. C’è un appuntamento, però, che accomuna generazioni di valligiani e di turisti amanti di questo caratteristico piccolo dell’Alta Valle Maira: le Miniaccegliadi.

La Mamo Educational Foundation, in collaborazione con il comune di Acceglio e la Pro Loco, è lieta di annunciarne il ritorno di questo bellissimo evento che include conoscenza, comunità e aggregazione. Un’esperienza unica che negli anni passati ha attirato generazioni di bambini ad Acceglio e, grazie all’impegno della Pro loco, ha portato il piccolo paese ad essere capitale di alcune discipline olimpioniche rivisitate, proprio nel periodo di maggior affluenza turistica nell’intera valle.

Tutta la macchina organizzativa è già in fibrillazione, proprio per spolverare gli iconici cinque cerchi e il grande braciere che tra pochi giorni farà capolino sulla maestosa roccia che accoglie i passanti ad Acceglio.

Il 12 ed il 13 agosto, dopo la sfilata per le vie del paese, con tanto di fiamma olimpica, ci sarà la presentazione della mascotte ed il giuramento, con i concorrenti inizieranno a mettersi in gioco. Dalla corsa del cucchiaio al lancio del peso, dai calci di rigore ai 100 m e molte altre sfide, il tutto si disputerà nel grande campo dell’area Midia, dalle ore 10 alle ore 17.

Il 14 agosto sarà tempo degli ultimi spareggi e tutti saranno poi invitati alle premiazioni, alla lettura del medagliere e lo spegnimento del braciere olimpico.

“Non resta che correre sia per allenarsi, sia per andare ad iscriversi!” Tutte le informazioni presso l’Info Point in piazza ad Acceglio, dall’1 al 10 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. I bambini iscritti al centro estivo “I gigants dla nosto tero” sono inseriti di diritto nelle attività e non devono iscriversi ulteriormente.