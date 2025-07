Lunedì 28 luglio alle 21, nei locali della Biblioteca civica "Ezio Alberione", l’Amministrazione Comunale invita le cittadine e i cittadini a un incontro pubblico per fare il punto sui progetti realizzati, discutere quelli in corso e raccogliere proposte per il futuro della Valle Pesio.

Un’occasione di dialogo aperto e partecipazione attiva alla vita del paese.