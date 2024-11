Work Secure: soluzioni complete per la sicurezza aziendale e servizi dedicati

Garantire un ambiente di lavoro sicuro, oggi, può rappresentare una vera e propria sfida, specialmente in settori ad alto rischio come l’edilizia, la logistica e la manifattura. Work Secure (www.worksecure.it) risponde a queste esigenze con una proposta ampia e diversificata, che annovera dispositivi di protezione individuale (DPI), abbigliamento tecnico e servizi di consulenza a misura delle aziende.

Fondata oltre 15 anni fa, l’azienda ha costruito una solida reputazione grazie a un catalogo che include più di 10.000 articoli, pensati per offrire protezione e comfort ai lavoratori, dal casco protettivo alle scarpe antinfortunistiche leggere, dai guanti antitaglio ai DPI anticaduta.

La piattaforma assicura una navigazione semplice, progettata per supportare gli utenti nella selezione e nell’acquisto delle attrezzature più adeguate.

Un elemento distintivo della proposta di Work Secure è la possibilità di personalizzare l’abbigliamento da lavoro. Grazie a tecniche come la serigrafia e le applicazioni termosaldate, le aziende possono beneficiare di indumenti che non solo sono funzionali, ma anche in linea con la propria identità visiva.

In aggiunta alla fornitura di DPI e abbigliamento specializzato, l’azienda offre servizi tecnici che mirano a facilitare la gestione della sicurezza all’interno delle imprese. Tra questi, la revisione periodica di imbracature e dispositivi per lavori in quota, obbligatoria per legge, è uno dei servizi più richiesti, che garantisce la piena conformità alle normative.

Per chi opera in ambienti in cui è necessario monitorare la presenza di sostanze pericolose, è disponibile il servizio di taratura e revisione dei dispositivi rilevatori Gas Alert, strumenti indispensabili per prevenire incidenti sul luogo di lavoro.

Il Fit Test, invece, è essenziale per il controllo delle maschere filtranti. In particolare, assicura che il prodotto aderisca perfettamente al viso dell’operatore, in modo da proteggerlo da polveri e agenti chimici.

A completare l’offerta c’è il servizio di outsourcing del magazzino, una soluzione che consente alle imprese di ottimizzare il rifornimento di articoli di sicurezza e ridurre il rischio di carenze operative.

Work Secure si affida a partner internazionali rinomati, tra cui U-Power, Tractel, Guide Gloves, Livith, Tuff Built, Skylotec e Sip Protection, garantendo così l’accesso a prodotti di alto livello che soddisfano standard rigorosi. L’azienda ha recentemente ampliato la propria gamma includendo anche i capi della linea Payper HO.RE.CA., pensati per il settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Per quanto riguarda l’aspetto logistico, gli ordini ricevuti entro le 12:00 vengono evasi in giornata. Le spedizioni sono gratuite per importi sopra i 49,90 euro, in tutta Italia e in Europa. Infine, i pagamenti, che includono opzioni come PayPal e carta di credito, sono garantiti da sistemi di sicurezza avanzati per tutelare i dati dei consumatori.