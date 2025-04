BS Assicurazioni: un grande team al tuo servizio

Sul nostro giornale, qualche giorno fa, abbiamo dato l’allarmante notizia dei numerosi furti di attrezzatura agricola. Per un imprenditore agricolo gli strumenti di lavoro non sono solo un importante mezzo per poter svolgere il proprio lavoro: senza tutto si ferma.

A seguito nella nostra notizia siamo stati contattati dalla BS Assicurazioni.

Un’attività che nasce sul territorio grazie all’idea di Roberto Sasia, un agente assicurativo che vede le sue origini in montagna a Sampeyre. Per lui, perfetto conoscitore dell’ambiente rurale e del mondo contadino, come delle piccole attività di montagna, poter essere un aiuto per i clienti ed un sostegno è sempre stata una vera missione, lo si capisce vedendo i quadri delle nostre vallate alpine presenti nel suo ufficio.

Oggi la BS Assicurazioni vanta tre sedi: Saluzzo, Savigliano e Pinerolo ed è in previsione un'apertura su Cuneo, insieme ad un grande team di professionisti capaci di andare al di là del rapporto assicurazione-cliente, ma attenti alle necessità del singolo.

Braccio destro di Roberto è Monica, che lo supporta nella gestione delle tre agenzie.

“Ho deciso di contattarvi perché conosco la situazione dei furti e so che ci sono molti agricoltori preoccupati” ci dice Roberto, “noi possiamo essere un aiuto sia per le polizze di inquinamento del latte sia per polizze specifiche sull’agricoltura e l’allevamento. Rappresentiamo la più antica compagnia assicurativa nel ramo dell’agricoltura, che è l’ITAS MUTUA ASSICURAZIONI che ha sede a Trento. Sappiamo quanto l’attrezzatura agricola sia costosa e preziosa per un’azienda del nostro territorio, ecco perché ci siamo sentiti chiamati in causa.

Nella polizza creata a doc per l’azienda agricola possiamo, infatti, assicurare il furto di tutte le macchine agricole, le attrezzature ovunque poste, anche all’aperto, senza mezzi di custodia purché si trovino nell’ambito dell’attività!”

Dal racconto di Roberto si capisce subito che il suo lavoro non è solo fare l’assicuratore, ma per lui la soddisfazione del cliente viene prima di tutto, come anche per il suo preparatissimo team.

“Siamo capaci di elaborare una polizza su misura per qualsiasi azienda agricola, ma anche per l'imprenditore stesso e la sua responsabilità civile. Possiamo dare una copertura molto più vasta di quella che generalmente offre il mercato. Una grande particolarità sono le nostre coperture per l’allevamento, l’apicoltura e la monticazione degli animali in montagna”.

Roberto ha vissuto in montagna ed è legato al suo territorio. Ha studiato delle polizze specifiche anche per lo sgombero neve, per i rifugi, per gli agriturismi e le piccole attività del territorio che spesso non trovano delle coperture adattate specificatamente alle loro esigenze.

Insieme a tutto questo ci sono una serie di polizze obbligatorie legate al mondo agricolo e le polizze per infortuni e la salute con delle garanzie uniche sul mercato!

Nonostante la BS Assicurazioni non sia una piccola realtà, oggi lavorano 11 dipendenti, è rimasta legata al territorio dove è nata, mettendosi a favore delle piccole attività e di chi tutti i giorni le vive e le fa vivere.

L’accoglienza nelle tre agenzie è sempre cordiale come anche la disponibilità all’ascolto e la volontà di risolvere le esigenze del singolo.

Oggi 9.000 clienti hanno già scelto questa agenzia e ci sono molte testimonianze della loro soddisfazione che fanno capire come, questa grande famiglia di professionisti, sia capace di venire incontro alle esigenze dei propri clienti.

Puoi vedere qui le interviste https://www.instagram.com/bs_assicurazioni

Per avere informazioni o contattare l’agenzia puoi cliccare sul sito www.bsassicurazioni.net e se passerai in qualsiasi delle agenzie della BS Assicurazioni, sarai accolto con una stretta di mano sincera e disponibile da parte di tutto lo staff, che sarà a tua disposizione, per valutare insieme le tue esigenze e le migliori soluzioni per te.