La polizia locale di Cuneo ha dato dimostrazione di tecniche difensive

Il liceo de Amicis dice no alla violenza di genere, insieme alla polizia locale del comune di Cuneo ed alla cooperativa Fiordaliso: giovedì 21 novembre alcune classi coordinate dalla prof.sse Stefania Beretta ed Erika Bruno che lavorano con sensibilità da tempo alla tematica, hanno detto il loro no alla violenza contro le donne, in preparazione alla giornata del 25 novembre.

Insieme al dirigente scolastico Carlo Garavagno, è intervenuta l’assessora comunale alla parità ed alle antidiscriminazioni Cristina Clerico che ha spiegato il significato del 25 novembre. Il comune di Cuneo è in prima linea dal 2008 in sinergia con le scuole, gli enti istituzionali ed il privato sociale per fare rete contro la violenza di genere.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

La cooperativa Fiordaliso sta lanciando una campagna di finanziamento per attivare il nono alloggio sicuro per donne vittime di violenza, segno che anche a Cuneo il problema mostra numeri importanti. L’ispettore Mauro Rosso e gli agenti Maurizio Dadone, Ivan Delfino, Guido Baldizzone della polizia locale cuneese, a cui va il doveroso ringraziamento di tutto il liceo, ha dato utili lezioni di tecniche difensive alle numerose studentesse del liceo de Amicis, per riconoscere e contrastare il pericolo in caso di aggressione.