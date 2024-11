Calcio femminile: Freedom FC Women in cerca della scossa, al Paschiero arriva la Ternana

Una grande sfida per cercare la scossa. Reduce da tre sconfitte consecutive, la Freedom FC Women prova a rialzare la testa ed a trovare risposte positive, contro una corazzata: allo Stadio “Fratelli Paschiero” infatti, domenica 24 settembre arriva la Ternana co-capolista del campionato di Serie B in quello che è, a tutti gli effetti, il “lunch match” dell'undicesima giornata con fischio d'inizio alle ore 12.

Ostacolo difficile per le biancoblu di mister Michele Ardito, desiderose però di reagire e superare un momento non semplice, a livello di risultati e prestazioni, racchiuso tutto nelle ultime tre settimane. Ancora alle prese con assenze importanti causa infortunio (due su tutte, Zanni e Coda) e con alcune pedine ancora sulla via del completo recupero, le cuneesi dovranno quindi gettare il cuore oltre all'ostacolo, oltre a far affidamento sulle proprie qualità tecniche, per tornare a sorridere, ed a muovere una classifica che, al momento, dà ancora pienamente la possibilità di restare agganciati al treno di testa.

L'AVVERSARIA - La Ternana di mister Antonio Cincotta, è una delle grandi candidate alla promozione in Serie A: dopo essersi affidata all'ex tecnico di Sampdoria, Como e Milan per la stagione 2024-25, ha rafforzato con una rosa già estremamente competitiva con 9 nuovi volti in rosa, fra cui spiccano la bomber ex Lazio Adriana Gomes, le centrocampista Alice Regazzoli (ex Samp e Como) e Claudia Ciccotti (ex Res e AS Roma) e il difensore ex Bologna Chiara Ripamonti. Le “Fere” hanno finora totalizzato 27 punti in campionato, frutto di 9 vittorie ed una sola sconfitta, patita proprio nell'ultimo turno, in casa, contro l'Arezzo (0-1). Freedom e Ternana si sono già affrontate all'inizio di questa stagione, lo scorso 7 settembre, nei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia: al “Paschiero” finì 2-1 per le padrone di casa, ai supplementari, grazie ai centri di Tamborini e Imprezzabile.

Freedom FC Women-Ternana si disputerà allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo alle 12 di domenica 24 novembre (apertura biglietteria ore 11): dirigerà l'incontro il sig. Davide Ammannati di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Daniele Vicari di Lucca e Vincenzo Smecca di Carrara.

#MAIPIU' - La Freedom FC Women sposa e sostiene #MAIPIÙ, la campagna permanente istituita lo scorso anno dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e che, quest’anno, vede la collaborazione della Divisione Serie B Femminile. Saranno numerose le iniziative proposte in vista delle partite dei campionati di Serie A e Serie B Femminile per il weekend del 23 e del 24 novembre e che precederanno la data di lunedì 25, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel prossimo turno di Serie B, in occasione del match contro la Ternana, calciatrici, allenatori e terna arbitrale scenderanno in campo applicando sulla maglia l’hashtag #MAIPIÙ, per sensibilizzare l’impegno di tutti verso un fenomeno che continua purtroppo a trovare spazio nelle cronache quotidiane. La Serie B Femminile e la Freedom Fc Women dicono MAIPIU’ violenza contro le donne.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELL'UNDICESIMA GIORNATA (Domenica 24 novembre ore 14.30)

Freedom-Ternana (ore 12)

Arezzo-Chievo

Bologna-Pavia Academy

Genoa-Parma

Orobica Bergamo-Cesena

San Marino Academy-Lumezzane

Verona-Brescia

Vis Mediterranea-Res Women

CLASSIFICA Parma 27, Ternana 27, Genoa 24, Bologna 22, Freedom FC Women 18, Arezzo 16, Chievo 15, Cesena 15, Brescia 15, Lumezzane 12, Orobica Bergamo 10, Pavia Academy 10, Res Women 9, San Marino Academy 7, Hellas Verona 7, Vis Mediterranea 1