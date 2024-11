"Assieme per la costruzione del Bene Comune", annunciato un premio dedicato

Martedì 19 novembre, presso il Salone d’onore del Comune di Cuneo, si è svolto l’evento “Assieme per la costruzione del Bene Comune” organizzato dal CDV&M Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Torino e il Club per l’UNESCO di Cuneo.

Questo incontro si è rilevato un momento forte anche per l’avvio di un percorso significativo pluriennale. Dopo i saluti iniziali, tra questi quello della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e del Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo Ciro Santoriello, il Presidente CDV&M Paolo Silvestro ha presentato il “Premio per il Bene Comune CDV&M Cuneo” che, con valenza nazionale, sarà consegnato nell’autunno del prossimo anno alla persona prescelta da un Comitato Scientifico di qualità e al di sopra delle parti.

Di questo Comitato Scientifico del premio, presieduto da Giuseppe Tardivo, Professore Onorario di Economia e gestione delle imprese - Università di Torino e Socio onorario CDV&M) ne fanno parte padre Natale Brescianini, Paolo Lobetti Bodoni, Debora Fino e Paolo Silvestro.

È seguita la prolusione di padre Natale Brescianini (monaco benedettino camaldolese dell’Eremo di Monte Giove - Fano e Socio CDV&M, nonché figura innovativa e originale di monaco che tiene corsi di formazione aziendale.) che con il suo intervento “In questa epoca di cambiamento, cosa ci rende umani?” ha rimarcato come “per chi ha davvero a cuore un’azienda o un gruppo di lavoro il Bene Comune è condizione di vero sviluppo”.

Terza parte della mattinata la tavola rotonda “Assieme per la costruzione del Bene Comune” che, moderata dalla giornalista Daniela Bianco ha vissuto degli interventi di Maria Paola Azzario, (presidente Club per l’Unesco di Torino), padre Natale Brescianini e Paolo Roagna (Roagna Garden Vivai e Socio CDV&M).