IC Arpino di Sommariva Bosco secondo alla corsa campestre di Alba

Grazie ai risultati ottenuti nelle gare individuali, l’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco ha conquistato il secondo posto nella categoria Cadetti tra le scuole partecipanti al campionato provinciale di corsa campestre lo scorso 21 novembre ad Alba. Un risultato prestigioso che consente all’istituto sommarivese di accedere alla fase successiva, in programma il 12 dicembre a Mondovì.

L’Arpino ha presentato al via alunni e alunne dei plessi di Sommariva, Sanfrè e Ceresole d’Alba, che hanno raggiunto brillanti piazzamenti. Su tutti, Alberto Bergesio, capace di conquistare il primo posto assoluto tra i Cadetti, classifica nella quale Thomas Margherone è arrivato sesto. Buoni anche il nono posto di Melania Pennazio e il sedicesimo di Emma Mauro nella gara Cadette, il tredicesimo posto di Sofia Bono e il quindicesimo di Nora Ed-Dardi tra le Ragazze. Inoltre, quattro alunni diversamente abili sono stati premiati nella categoria Speciale per il loro grande impegno e la loro determinazione.

«E’ stata una grande giornata di sport, divertente e inclusiva – dicono Diomira Agresta e Francesca Pirlato, insegnanti di Scienze Motorie -. Ragazzi e ragazze hanno dato il massimo e si sono confrontati, prima che con gli altri partecipanti, con i loro limiti».

Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino: «Quando è sana, come nelle gare scolastiche, la competizione sportiva stimola gli studenti a dare il meglio di loro stessi e permette di mettere in evidenza talenti che, talvolta, in classe non emergono. Inoltre, è un’importante strumento momento di aggregazione tra pari».

Nella classifica generale per scuole, nelle categorie riservate alle Medie, Sommariva Perno si è imposta tra le Cadette, mentre Alba Quartiere Moretta ha vinto tra i Cadetti. L’istituto Bra1, invece, ha conquistato il primo posto sia nella classifica Ragazzi sia in quella Ragazze.