Intervento nella serata di oggi, giovedì 17 aprile, in via Vittorio Veneto dove, per dinamiche in fase di accertamento, si sarebbe verificato un allagamento in un'abitazione.

Al momento è ancora in corso l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondovì, dei Carabinieri - che stanno gestendo il traffico veicolare a senso unico alternato - e il personale sanitario del 118.