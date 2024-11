Il token MAD in piena esplosione e le alternative d’investimento

Le meme coin guideranno l’avanzata del settore cripto, con investimenti sempre maggiori e un potenziale di ritorno elevato. Queste sono le ultime indiscrezioni degli analisti, soprattutto dopo le recenti prestazioni del token MAD, che non accenna a fermare la sua corsa.

MAD, una altcoin lanciata sul mercato nel 2024, ha avuto prestazioni tutto sommato stabili durante il corso dell’anno, ma lo scorso 22 novembre ha visto un’impennata che ne ha fatto aumentare il valore di oltre il 350%. Il token è passato in poche ore da 0,00002512$ a 0,00006770$, generando profitti per tutti i possessori.

Il token MAD nasce come progetto cripto che cerca di catturare l’essenza della cultura “degen”, unendo l’emozionante vita notturna e la fame di successo che caratterizza uno stile di vita considerato al limite. Come tale, quindi, è una meme coin che prospera nel caos e unisce tutti gli investitori che hanno ideali simili. Allo stato attuale, sembra che MAD abbia trovato un discreto successo, ma durerà? Ecco alcune opzioni alternative di investimento, sempre nel settore meme coin ma con il vantaggio di essere in prevendita, quindi a prezzi estremamente accessibili e non ancora soggetti a oscillazioni di mercato dovute alle quotazioni su DEX e CEX:

Pepe Unchained (PEPU)

CatSlap (SLAP)

Crypto All-Stars (STARS)

Pepe Unchained

Pepe Unchained è in cima alla nostra lista di meme coin emergenti, grazie a una prevendita che ha attirato l’attenzione e raccolto oltre 40 milioni di dollari in finanziamenti, con il potenziale di superare presto il token Pepe (PEPE).

Alla base, Pepe Unchained è la prima moneta meme a creare il proprio ecosistema su blockchain Layer-2, progettato per rivoluzionare il trading di meme coin. Grazie a velocità maggiori e commissioni gas più basse, è destinato a diventare il punto di riferimento per i trader di meme coin e gli appassionati che cercano di muoversi rapidamente nell’instabile mercato delle criptovalute.

Come suggerisce il nome, questo progetto si sta liberando dai vincoli delle reti Layer-1 lente e costose (come Ethereum), facendo comunque affidamento sulla loro sicurezza per rassicurare gli investitori.

Questa nuova gemma si distingue anche per il suo programma di sovvenzioni (Pepe Frens with Benefits) che incentiva gli sviluppatori a costruire all’interno del suo ecosistema. Il progetto sta crescendo rapidamente, con decine di migliaia di utenti e investitori che lo seguono attivamente sui social media.

Vai alla presale di Pepe Unchained

CatSlap

CatSlap, token meme a tema felito, è arrivato, e il suo lancio è iniziato con il botto. Questo meme coinvolgente e "schiaffeggiante" si sta facendo strada verso la vetta, avendo già raggiunto un incredibile aumento 16x in tempi record. E la cosa interessante è che questo incremento rappresenta solo l'inizio, con esperti di criptovalute che prevedono presto un incremento fino a 100x.

Perché investire in CatSlap? Questo meme unisce il meglio della cultura delle meme coin con l'engagement gamificato. Il suo gioco “slapometer” ha conquistato i social media, trasformando il dare "schiaffi" in un fenomeno globale.

Inoltre, con un fair launch diretto su DEX e liquidità bloccata per 60 giorni, il token nativo SLAP sta guadagnando terreno giorno dopo giorno. Il progetto include anche un sistema di staking, che offre un interessante rendimento annuale (APY) del 40%.

CatSlap ha registrato i migliori guadagni su DexTools, con oltre 7 milioni di dollari di volume di scambi. L’aggiunto di posssibili meccaniche Play-to-Earn (P2E) e di un grande airdrop, alimentano ancora di più il clamore mediatico intorno a questo progetto. Partecipare è semplice ed è possibile subito acquistare il token SLAP a un prezzo vantaggioso.

Acquista ora CatSlap

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è un’altro interessantissimo progetto che non dovrebbe mancare nel wallet di appassionati e investitori che ci vedono lungo. Le mire ambiziose del token STARS sono pienamente espresse dall’ecosistema staking innovativo chiamato MemeVault. Grazie a questa piattaforma, sarà possibile fare staking delle migliori meme coin come DOGE, SHIB, PEPE, TURBO, FLOKI, BONK e molte altre, guadagnando ricompense sotto forma di token nativo STARS.

Mettendo in staking la moneta nativa del progetto insieme a questi asset meme, è possibile ottenere ricompense multiple, fino a 3x. E non finisce qui. Anche se MemeVault è ancora in fase di sviluppo, si può già fare staking di STARS e godere di un APY superiore al 300%.

Grazie alla sua funzione di staking multi-chain, Crypto All-Stars dà priorità alla sicurezza e ha ricevuto audit da CoinSult e SolidProof, aggiungendo così credibilità alla piattaforma.

I prezzi della prevendita stanno aumentando rapidamente, e con ogni fase che passa, l’opportunità di acquistare STARS a un prezzo conveniente si riduce. Quindi questo è il momento migliore per cavalcare l’onda prima che il previsto boom post-lancio avvenga. Allo stato attuale STARS è acquistabile a 0,0016125$.

Vai alla presale di Crypto All-Stars