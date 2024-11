Domani a Mondovì la Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games

Prosegue il tour della Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games, che questa settimana arriva in Provincia di Cuneo per le tre tappe con conclude il Piemonte tour: il 26 novembre a Mondovì, capitale italiana del volo in mongolfiera, dove la Fiaccola verrà accolta presso la sede del Politecnico di Torino; il 28 novembre a Cuneo, città dell’agrifood e della meccatronica, presso la sede Mater Amabilis dell’Università degli Studi di Torino; infine, il 29 novembre, la “Guarini” arriverà a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.

A Mondovì la Fiaccola partirà da Piazza Maggiore alle ore 11.00 per arrivare presso la sede del Politecnico (Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 29) alle 12 circa, dove i tedofori saranno accolti dalle istituzioni e dai moltissimi studenti delle scuole primarie, secondarie e Università coinvolti. Presenti il Vicesindaco Gabriele Campora, la consigliera regionale Gianna Gancia, il dott. Carlo Floris in rappresentanza della Questura, il Vicepresidente del Comitato Organizzatore delle Universiadi Riccardo D’Elicio e il Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma Stefano Sacchi.

A Cuneo, la partenza sempre alle 11.00 avverrà dalla sede della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università in Piazza Torino, per arrivare alla sede SEAT dell’Università (via Ferraris di Celle 2).

Presenti all’incontro, il Direttore Generale dell’Università di Torino Andrea Silvestri, la Sindaca della Città Patrizia Manassero, l’Assessore alla Cultura, Università, Parità e Antidiscriminazioni e Politiche Giovanili Cristina Clerico, l’Assessore alle Manifestazioni e Turismo Sara Tomatis e l’Assessore Regionale allo Sviluppo e promozione della montagna e Sistema neve Marco Gallo.

A Pollenzo invece il tour della Fiaccola si svolgerà all’interno alla sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, dove sarà accolta dal Sindaco di Bra Gianni Fogliato insieme alla Pro Rettrice prof.ssa Luisa Torri.

“C’è ormai molto fermento, e lo sento in prima persona, in vista dell’arrivo di questo grande evento sportivo universitario – ha commentato il Vice Presidente del Comitato Organizzatore Riccardo D’Elicio - Il percorso della fiaccola del sapere sta arricchendo la nostra regione di valori a forte vocazione universitaria, per un territorio ricco di qualità enogastronomiche e culturali. Pertanto, il CUS Torino e il Comitato stanno realizzando un sogno che si concluderà con la fine della XXXII Universiade invernale, il 23 gennaio 2025”.

L’organizzazione delle tappe è sempre supportata dagli Atenei e dalle amministrazioni comunali. L’Ufficio Scolastico Regionale e le sedi provinciali porteranno i giovani studenti ad assistere al passaggio della Fiamma del Sapere. Tra i tedofori saranno protagonisti delle tappe atleti ed ex atleti selezionati dal mondo sportivo FederCUSI, dal CONI Piemonte e dal CIP Piemonte.

Dopo aver toccato i principali poli universitari regionali, la Fiaccola arriverà a dicembre nei Comuni ospitanti i Giochi, passando per gli impianti di gara:

- 10 dicembre: Pinerolo

- 12 dicembre: Torre Pellice

- 17 dicembre: Pragelato

- 20 dicembre: Sestriere

- 29 dicembre: Bardonecchia

La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games. Il percorso della fiaccola prenderà il via dalla sede storica del CUS Torino di Via Braccini 1 e si snoderà su un percorso cittadino che toccherà i principali parchi della Città, le venues di gara (Pala Tazzoli e Palavela) su un percorso misto costeggiando le piste ciclabili presenti sul territorio. È stata inoltre annunciata l’apertura della procedura di accreditamento media sul sito della FISU: Torino 2025 FISU World University Games - Home