L’Urologia del S. Croce presenta tecniche innovative a Las Vegas

L’Urologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha preso parte, per il terzo anno consecutivo, al congresso annuale dell’American Urological Association (AUA), uno dei più importanti eventi mondiali nel campo urologico, tenutosi a fine aprile a Las Vegas.

A rappresentare il gruppo c’erano il direttore della struttura Ivano Morra e il collega Luciano Ola, con tre contributi scientifici originali: uno sull’implementazione del punteggio VI-RADS (è un punteggio che sulla base di aspetti radiologici, viene attribuito ad una sospetta lesione vescicale) nello studio del carcinoma vescicale, sviluppato in collaborazione con il Servizio di Radiologia dell’ospedale e altri due relativi ad una nuova tecnica per il trattamento delle stenosi ureterali: l’ureteroplastica robotica con mucosa vescicale, tecnica innovativa e originale, ideata e introdotta dall’Urologia dell’Ospedale S. Croce. Tale metodica rappresenta una novità assoluta nel panorama internazionale e ha suscitato grande interesse tra colleghi presenti al congresso.

Peraltro, il lavoro dedicato a questa tecnica è stato accettato per la pubblicazione da European Urology, la rivista più prestigiosa in ambito urologico. “Questi risultati - dichiara il dottor Morra - confermano ancora una volta il nostro impegno a diventare un punto di riferimento clinico e scientifico per i nostri pazienti”.