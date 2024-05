A rischio chiusura la scuola serale del "Baruffi" di Mondovì, gli studenti: "Condannati a non diplomarci"

C'è chi ha deciso di iscriversi per conseguire il diploma e accedere all'università, chi per poter cambiare lavoro e chi per ampliare il proprio bagaglio culturale.

Sono tante le storie degli studenti che sono iscritti al corso serale del "Baruffi" di Mondovì e che, ora, rischiano di vedere andare in frantumi il sogno di poter ottenere la "maturità".

È a rischio chiusura, infatti, il corso serale che, al momento, conta un totale di 15 allievi, divisi su più anni di corso.

"Vogliamo portare a conoscenza di tutti un triste episodio, affinché venga messa in luce la situazione che stiamo vivendo – scrivono gli studenti, appoggiati dai docenti -. Siamo iscritti del primo segmento (classe I e II accorpate) e secondo segmento (classe III e IV accorpate) del corso serale AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing, denominazione attuale per il vecchio percorso di Ragioneria), ai quali verrà negata la possibilità di continuare e terminare gli studi, a causa dell'improvvisa chiusura del nostro corso".

Nessuna comunicazione ufficiale è stata recapitata agli studenti, ma ormai da mesi la voce di una imminente chiusura, a partire dal prossimo settembre, circola tra le aule. La motivazione? Un numero troppo esiguo di iscritti a fronte dei costi da sostenere.