Saluzzo, "Fame mia" apre il progetto sui disturbi alimentari

Annagaia Marchioro in "Fame mia"

Sabato 17 maggio al Cinema Teatro Magda Olivero alle 21 lo spettacolo “FAME MIA” di e con Annagaia Marchioro per la regia di Serena Sinigaglia, inaugurerà il progetto "PAROLE INCROCIATE" che, dopo un momento di formazione per i medici di medicina generale e pediatri, al Monasterà della Stella si concentrerà negli incontri sul territorio, saranno dedicati alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti agli amici e a tutti coloro che costruiscono la rete dei ragazzi affetti da un disturbo della nutrizione, la sua finalità di aiuto e prevenzione.

"Fame mia" è quasi una biografia concentrata in uno spettacolo comico e poetico che racconta la storia di una donna che ha tanta fame, così tanta fame da smettere di mangiare. Le prenotazioni per lo spettacolo che è gratuito sono già aperte sul sito del Monastero della stella ( www.monasterodellastella.it )

Liberamente tratto da un romanzo di Amélie Nothomb, a cui deve la più profonda ispirazione e l’ironia tagliente, lo spettacolo ne sfoca i contorni, fino a trasformarlo in una storia molto Italiana, la storia dell’attrice che la interpreta.

Siamo a Venezia, nel pieno degli anni ‘80, e come l’acqua dei canali scorre il racconto, dove Veneziano e italiano si alternano, passandosi la staffetta linguistica e segnando l’identità dei personaggi che affollano la memoria della protagonista. Tutta l’Italia si affaccia alla tavola di questo racconto: un’insegnante pugliese, la migliore amica napoletana. Non potrebbe che essere così, dato che in Italia si parla solo di cibo.

E’ una storia di disturbi alimentari ma non parla di disturbi alimentari. Mangi e smetti di mangiare perché vuoi sbranare la vita, perché non accetti il compromesso, perché brami l’assoluto. La leggerezza, l’ironia, la levità con cui ogni disgrazia è affrontata sono la chiave di accesso di questo testo. Senza mai prendersi troppo sul serio, senza enfasi e alcuna retorica, con la semplicità e la schiettezza dei migliori racconti biografici.

"Fame mia" apre il progetto PAROLE INCROCIATE organizzato dall’Associazione A-fidati di Cuneo insieme all’Officina di counseling nutrizionale di Bra ( organizzazione Abc eventi) che prevede la formazione sul tema dei disturbi alimentari per i medici e pediatri, unita ad incontri sul territorio, indirizzati ad genitori, educatori, allenatori, a chi ruota intorno al mondo dei ragazzi, per rispondere a domande (Le parole da dire? le parole da non dire? Gli atteggiamenti da avere? e quelli da evitare?) inerenti il disturbo di cui soffrono molti giovani, ed adolescenti, oltre a molte persone, anche anziane.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno secondo il calendario seguente alle ore 20.30:

20 Maggio Busca (spazio Incontri porta Santa Maria)

03 Giugno Savigliano (centro culturale Saviglianese)

10 Giugno Moretta (sala polifunzionale San Giovanni)

17 Giugno Fossano (sala Brut e Bun) Incontri ad ingresso libero e gratuito grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Lions Club Saluzzo Savigliano, Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita, Michele Cardino (Private Banker Fideuram), Farmacia Monchiero (Savigliano)

Tutti i comuni interessati hanno appoggiato l’iniziativa con il patrocinio e l’utilizzo gratuito delle sale dove avverranno gli incontri.