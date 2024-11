Studio Quality apre nuova sede ad Alba

A partire da dicembre, lo Studio Quality di Borgo San Dalmazzo sarà operativo nella nuova sede ad Alba, in via General Govone 18. La decisione nasce dal desiderio di avvicinarsi ai tanti clienti di Alba, Bra e Asti, offrendo loro un servizio ancora più diretto e rapido. Con questa nuova sede, lo Studio Quality vuole infatti rendere le proprie consulenze e interventi più accessibili e gestire in modo tempestivo tutte le richieste, rispondendo a una domanda di mercato sempre crescente.

Ma cosa offre esattamente lo Studio Quality? L’esperienza di Studio Quality si concentra su diversi settori cruciali per le aziende, in particolare sicurezza sul lavoro, certificazioni aziendali, ambiente e sostenibilità, sicurezza alimentare e formazione. Vediamo più in dettaglio questi ambiti:

Sicurezza sul lavoro: lo Studio Quality aiuta le aziende a costruire ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative. È infatti fondamentale prevenire rischi e incidenti per garantire un ambiente di lavoro protetto, sia per i dipendenti che per il business stesso. Lo Studio fornisce supporto per le valutazioni dei rischi, piani di sicurezza e formazione continua, aiutando le aziende a rimanere sempre aggiornate sulle normative in continua evoluzione. Certificazioni Aziendali: lo Studio Quality accompagna le aziende nell’implementazione di sistemi di gestione certificati come, per esempio, ISO 9001 per la qualità, ISO 45001 per la sicurezza, Uni PdR 125/2022 sulla parità di genere. Queste certificazioni non sono solo un’etichetta: esse rappresentano un impegno reale verso standard elevati e riconosciuti a livello internazionale. Per le aziende, adottare questi sistemi significa migliorare la gestione interna e la propria immagine, oltre a garantire un valore aggiunto per clienti e collaboratori. Ambiente e Sostenibilità: tra i servizi di Studio Quality si trova anche la consulenza per pratiche e autorizzazioni ambientali, implementazione di sistemi di gestione secondo ISO 14001 e Regolamento EMAS, e certificazioni F-Gas, aiutando le aziende a migliorare la sostenibilità ambientale e la competitività. Inoltre, Studio Quality si è specializzato nel settore della sostenibilità, offrendo valutazioni aziendali alla luce dei parametri ESG e consulenze mirate sulla strategia sostenibile. Sicurezza alimentare: in un’epoca in cui la qualità degli alimenti è sempre più al centro dell’attenzione, Studio Quality supporta le aziende del settore alimentare nell’adeguarsi alle normative HACCP. La sicurezza alimentare non è solo una questione di rispetto delle leggi, ma un elemento imprescindibile per proteggere la salute dei consumatori e per garantire un prodotto di qualità. Formazione: oltre a consulenze e implementazioni tecniche, lo Studio Quality offre percorsi formativi su misura, con corsi di aggiornamento e formazione per tutte le figure aziendali. La formazione è uno strumento potente per diffondere una cultura della sicurezza e della qualità che coinvolga tutti, dal management agli operatori sul campo.

Per maggiori informazioni:

Sito internet https://www.studioquality.it/

Telefono Ufficio 0171 260239 - email: commerciale@studioquality.it; formazione@studioquality.it