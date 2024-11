Giordano&C S.p.A. è alla ricerca di talenti: unisciti al nostro team di elettricisti

Sei un elettricista con passione per l'innovazione? Cerchi un ambiente organizzato, stimolante, in cui crescere professionalmente ed economicamente? Giordano&C S.p.A. è l'opportunità che fa per te!

Chi siamo

Siamo la Giordano&C di Boves. Abbiamo cantieri stabili in tutte le principali industrie del territorio cuneese/saluzzese e albese. La nostra azienda ha compiuto quest’anno 100 anni di attività. Siamo una eccellenza del territorio e siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di impianti industriali combinando competenze elettriche, meccaniche e di automazione

Lavoriamo in diversi settori, occupandoci di cablaggio industriale, impianti di distribuzione e automazione.

Perché lavorare con noi

La nostra azienda si basa su valori tangibili quali il rispetto, la fiducia, l’autonomia e la responsabilità.

Siamo consapevoli che la nostra eccellenza nasca dalle competenze e dalla professionalità dei nostri dipendenti. Abbiamo collaboratori altamente specializzati, e inseriamo costantemente sia professionisti esperti che giovani risorse. Crediamo nella crescita dei nostri dipendenti e nel coltivare talenti, fornendo opportunità concrete di sviluppo.

Offriamo

Inserimento diretto in azienda

Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante

Percorsi di formazione e opportunità di crescita professionale

Invia la tua candidatura a scaglione.lia@giordanocompany.it visita la nostra pagina sul Linkedin https://www.linkedin.com/company/giordano&c-s-p-a-/?viewAsMember=true