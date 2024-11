Diageo, Gribaudo: "Subito un tavolo con Regione e Governo, la fabbrica non può chiudere. Presento ora interrogazione urgente"

“L’annuncio della chiusura dal 2026 della Diageo di Alba è una notizia molto grave per tutto il territorio e soprattutto per i 380 lavoratori e le loro famiglie”, afferma la vicepresidente nazionale del Partito Democratico Chiara Gribaudo.



“L’azienda - continua Gribaudo -, nonostante una lieve flessione di vendite nel primo semestre del 2024, non ha ragioni economiche per essere chiusa e chiedo che vengano immediatamente convocati dei tavoli per affrontare la questione sia a livello regionale che nazionale”.



“Siamo accanto a tutte le lavoratrici, ai lavoratori e alle sigle sindacali - Flai CGIL, Fai CISL, Uila UIL e Ugl - che hanno indetto immediatamente uno sciopero per tutti i turni di lavoro per la giornata di domani e nelle prossime ore presenterò immediatamente una interrogazione per sapere come intende muoversi il governo”, conclude la parlamentare cuneese.