Fondazione Peano, terza edizione della rassegna “Il nostro Natale”

La terza edizione della rassegna "Il nostro Natale", curata da Cristina Andries, ruota attorno al tema "Natale in Famiglia" e propone anche quest'anno un'esposizione collettiva nella sala ipogea di Fondazione Peano dove i protagonisti sono la carta e il legno.

In sala saranno presenti opere di grandi dimensioni: come le sculture di carta di Francesco Segreti; un'installazione di carta a tecnica mista realizzata da Serena de Gier con i suoi allievi Mya Ambrogio, Arianna Beltrami, Benedetta Giaccone, Emma Gianola, Anita Ivaldi, Joel Karaboja, Yelyzaveta (Lisa) Kostiv e Alessandro La Monica; una grande slitta con Babbo Natale e le renne realizzata da Cristina Andries e Rudi Medicato; una grande installazione in salice realizzata sempre da Cristina Andries, autrice anche di sculture più piccole realizzate al traforo; le pittosculture di Pier Franco Cerutti realizzate su materiale stratificato con finiture a resina epossidica e i coloratissimi bigliettini e carte natalizie realizzati interamente a mano a tecnica mista da Manuela Galliano.

La mostra sarà visitabile nei weekend, dunque sabato e domenica, dalle ore 15 alle 18, con ingresso libero e gratuito fino al 15 dicembre 2024.

Si segnala che sabato 14 dicembre, a partire dalle 16, sarà presente in sala l'autrice Nives Forza che leggerà alcuni favole tratte dal libro "NENè - Benvenuta a Ginevra". Chi vorrà, nell'occasione, potrà acquistare una copia del libro il cui ricavato sarà interamente devoluto all' "ADS Amico Sport Cuneo".