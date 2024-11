“La decima masca”: storia, mito e sapori medievali al Monastero della Stella di Saluzzo

Una serata immersiva tra storia, leggenda e sapori medievali si terrà venerdì 29 novembre alle 18 al Monastero della Stella di saluzzo (in piazzetta Trinità 4), dove verrà presentato il romanzo storico “La decima masca. 1495 Marchesato di Saluzzo: i processi alle streghe tra leggenda e storia” di Fulvia Viola Barbero (Fusta Editore).

L’evento offrirà ai partecipanti un’esperienza unica, combinando parole, immagini e una degustazione tematica ispirata all’epoca medievale.

La serata sarà aperta da Attilia Gullino, assessora alla cultura del Comune di Saluzzo. A seguire, un dialogo con l’autrice, condotto dal giornalista Osvaldo Bellino e dall’artista e scrittore Franco Giletta, accompagnato dalle letture a cura di Lionello Nardo.

L’evento è concepito come un itinerario letterario che ripercorre il legame tra i paesi delle ‘masche’ e la città di Saluzzo, antica capitale del marchesato, coinvolgendo il pubblico in un viaggio che unisce ricerca storica e narrazione romanzata.

“Ambientato nel 1495, nel cuore del Marchesato di Saluzzo, - racconta Fulvia Viola Barbero - narra una vicenda che intreccia realtà e mito. La storia si apre con l’accusa a una giovane donna, Eloisa, di praticare incantesimi d’amore, coinvolgendo altre figure femminili del luogo in sospetti di ‘mascaria’, ossia riti sacrileghi e patti demoniaci. L’inquisitore Vito dei Beggiami, dell’ordine dei Predicatori, è incaricato di indagare sui fatti”.

Ciò che emerge dal libro è un intreccio di accuse, confessioni estorte e una serie di misteri che spingono la vicenda in un vortice tra soprannaturale e terreni intrighi.

Nove donne sono coinvolte, ma della leggendaria Decima Masca, Eloisa, non rimangono che vaghi indizi nei documenti processuali.

Il romanzo esplora il confine tra storia e leggenda, offrendo una ricostruzione dettagliata e coinvolgente del clima di paura e superstizione che segnò l’inizio della caccia alle streghe in Europa.

Torinese di nascita e saluzzese d'adozione, Fulvia Viola Barbero, diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e docente di musica alla scuola media, ora in pensione, ha saputo unire la passione per la scrittura alla carriera d'insegnante, pubblicando per Fusta Editore opere riconosciute e premiate a livello nazionale e internazionale come “In viaggio con Silvio Pellico” (2010), “Il Tempio della Gloria” (2012), “Il Marinaio” (2013), “Lune di Rame” (2015), “A come Amadé” (2018), “Inchiostro quanto basta” (2020) e “Diodata Saluzzo, poetessa e scrittrice” (2022).

Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito del Monastero della Stella al seguente link:

https://www.monasterodellastella.it/evento/la-decima-masca