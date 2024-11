Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo: eccellenza e precisione

Situata in Via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, la Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo fa parte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria ed è il punto di riferimento per chi cerca massima qualità e cura per la propria Audi. Con l'uso esclusivo di Ricambi Originali Audi e tecnologie diagnostiche avanzate, ogni intervento è eseguito da tecnici esperti e certificati dalla Casa dei Quattro Anelli, garantendo alla vettura un trattamento impeccabile.

Audi Zentrum Cuneo: innovazione e competenza al servizio dei clienti

Guidato dal pilota Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, il Gruppo Audi Zentrum Alessandria si distingue per l'attenzione dedicata ai clienti e l'uso di tecnologie all'avanguardia. Le cinque Concessionarie Audi Ufficiali in Piemonte – situate ad Alessandria, Asti, Alba, Borgo San Dalmazzo e Fossano – offrono servizi altamente qualificati e personalizzati. Grazie alla costante formazione, la Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo garantisce interventi accurati, pensati per soddisfare le aspettative più alte di chi guida Audi.

Servizi offerti dalla Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo

Audi Zentrum Cuneo, così come gli Audi Service presenti a Fossano e Alba, propone un'ampia gamma di servizi per la manutenzione e il ripristino della carrozzeria, tutti supportati dall'uso di Ricambi Originali Audi. Tra i principali servizi offerti:

Riparazioni rapide e micro-riparazioni : interventi su graffi e ammaccature, per risolvere danni lievi in ​​modo rapido ed efficiente.

: interventi su graffi e ammaccature, per risolvere danni lievi in ​​modo rapido ed efficiente. Verniciatura e lucidatura : tecniche avanzate per restituire alla carrozzeria la brillantezza originale, con finiture impeccabili.

: tecniche avanzate per restituire alla carrozzeria la brillantezza originale, con finiture impeccabili. Sostituzione e riparazione cristalli : interventi certificati per la riparazione e sostituzione di vetri e specchietti.

: interventi certificati per la riparazione e sostituzione di vetri e specchietti. Raddrizzatura lamiera e rigenerazione fanali : ripristino della carrozzeria e della visibilità ottimale grazie alla rigenerazione dei fanali.

: ripristino della carrozzeria e della visibilità ottimale grazie alla rigenerazione dei fanali. Riparazione e sostituzione capote : servizi per mantenere estetica e funzionalità delle capote.

: servizi per mantenere estetica e funzionalità delle capote. Servizi su cerchi in lega : riparazione e verniciatura per preservare il design distintivo di Audi.

: riparazione e verniciatura per preservare il design distintivo di Audi. Sanificazione e ricondizionamento interni : igienizzazione e cura dei dettagli interni, inclusi rivestimenti in pelle, per un ambiente pulito e confortevole.

: igienizzazione e cura dei dettagli interni, inclusi rivestimenti in pelle, per un ambiente pulito e confortevole. Installazione sensori di parcheggio: tecnologie avanzate per agevolare la guida e aumentare la sicurezza.

Servizi esclusivi per i clienti della Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo

Audi Zentrum Cuneo offre anche vantaggi unici per garantire un'esperienza senza stress e massima comodità:

Auto sostitutiva : per continuare a guidare anche durante i lavori di riparazione.

: per continuare a guidare anche durante i lavori di riparazione. Ritiro e riconsegna a domicilio : una soluzione comoda per chi non può recarsi in officina.

: una soluzione comoda per chi non può recarsi in officina. Gestione del sinistro : supporto nella gestione delle pratiche assicurative, per risolvere ogni imprevisto senza complicazioni.

: supporto nella gestione delle pratiche assicurative, per risolvere ogni imprevisto senza complicazioni. Assistenza stradale VGI 24 ore su 24 : intervento rapido e qualificato disponibile in qualsiasi momento per ogni esigenza.

: intervento rapido e qualificato disponibile in qualsiasi momento per ogni esigenza. Pagamenti personalizzati : formule finanziarie flessibili per agevolare i pagamenti.

: formule finanziarie flessibili per agevolare i pagamenti. Certificazione e garanzia sulle riparazioni: ogni intervento è certificato e garantito per 2 anni, assicurando una qualità che dura nel tempo.

Perché scegliere la Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo

Affidare la propria Audi alla Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo significa scegliere un'assistenza di alto livello, allineata agli elevati standard Audi. Grazie alla formazione continua dei tecnici e all'impiego di strumenti diagnostici avanzati, ogni intervento è eseguito con estrema precisione, sia per riparazioni estetiche che strutturali. La Carrozzeria Auto Audi Zentrum Cuneo si impegna a preservare il valore e le prestazioni della vettura, offrendo ai clienti un servizio d'eccellenza in linea con il prestigio del marchio.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.