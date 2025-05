Fossano celebra i 50 anni della Croce Bianca: una giornata di festa e riconoscenza per mezzo secondo di impegno e solidarietà

Era il 15 novembre 1975 quando, nello studio del Notaio Prato in via Roma 29, nasceva ufficialmente la Croce Bianca di Fossano, associazione di volontariato aderente ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). Oggi, cinquant’anni dopo, la città si prepara a celebrare questa importante ricorrenza con una festa sociale che si terrà domenica 25 maggio, per rendere omaggio a tutti i volontari e fondatori che hanno scritto la storia dell’associazione.

In questi cinque decenni, la Croce Bianca ha rappresentato un presidio costante di aiuto, generosità e presenza sul territorio, diventando punto di riferimento per la comunità fossanese. Centinaia di volontari si sono succeduti nel tempo, offrendo con dedizione parte del proprio tempo per garantire servizi essenziali di soccorso e assistenza.

La celebrazione del 50° anniversario di fondazione prenderà il via alle ore 11 presso il Duomo di Fossano, Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale, con la Santa Messa e il conferimento della Cittadinanza Onoraria all’associazione Croce Bianca Fossano, simbolo collettivo di altruismo e spirito di servizio. Seguirà la benedizione dei mezzi di soccorso sul sagrato della Chiesa.

Alle 12.45 i festeggiamenti proseguiranno presso la sede dell’associazione in Piazza della Paglia 3, con il saluto delle autorità, la presenza delle associazioni del territorio e la premiazione dei volontari, con particolare riconoscimento ai fondatori: Clara Riorda; Domenico Barale; Silvio Bosio; Antonietta Ballario; Luciana Gagna; Angela Cillario; Vilma Borgetto; Ciro Forte; Ernesto Toselli; Alberto Valle; e Mario Del Pozzo, primo presidente dell’associazione e tuttora volontario attivo.

La giornata si concluderà con un pranzo sociale che rappresenterà un momento di condivisione e memoria collettiva.

Luca Origlia, presidente della Croce Bianca Fossano: «Cinquant’anni di storia rappresentano per noi un grande motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a rinnovare il nostro impegno per il futuro. Auspichiamo che sempre più persone scelgano di intraprendere un percorso di volontariato insieme a noi. La Croce Bianca di Fossano continuerà a essere al fianco della comunità, con lo stesso spirito che ne ha accompagnato la nascita: quello del volontariato, della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, le volontarie e ai fondatori e fondatrici».

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: «Celebrare i 50 anni della Croce Bianca di Fossano significa rendere omaggio a una realtà che ha saputo incarnare in modo esemplare i valori fondanti del movimento ANPAS: solidarietà, gratuità, partecipazione. In mezzo secolo di storia, questa associazione ha dimostrato cosa significhi essere al servizio della comunità, giorno dopo giorno, con passione, competenza e umanità. Ai volontari e alle volontarie, ai fondatori e alle nuove generazioni che portano avanti questo impegno, va il nostro più sincero ringraziamento. È grazie a realtà come la Croce Bianca di Fossano se il volontariato continua a essere una colonna portante del sistema sociosanitario piemontese. Il loro esempio è un invito a non fermarsi, a guardare avanti con lo stesso entusiasmo e senso di responsabilità che ha guidato questi primi 50 anni».

La Croce Bianca Fossano grazie ai suoi 188 volontari e ai 15 dipendenti svolge un’ampia gamma di servizi fondamentali per la cittadinanza, tra cui, trasporti di emergenza 118 con ambulanza medicalizzata e di base, in collaborazione con la centrale operativa 112/118 e l’ASL CN1, trasporti sanitari non urgenti per visite, esami, cure ambulatoriali e dialisi, trasferimenti interospedalieri e assistenza continuativa per pazienti cronici, supporto e primo soccorso durante eventi pubblici e sportivi, con personale qualificato e mezzi dedicati

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto disabili, 242 mezzi per il trasporto persone e la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza-urgenza.