Saluzzo, all’esame del Consiglio comunale i rendiconti finanziari delle Fondazioni Apm e Bertoni

È stato convocato dal presidente Andrea Momberto per giovedì 28 novembre alle ore 18 il Consiglio comunale di Saluzzo.

Dopo le comunicazioni del sindaco, all’ordine del giorno la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Seguono le interpellanze e le interrogazioni che riguardano: “Misure urgenti per arginare il problema dei colombi in città; “Coinvolgimento di associazioni o di volontari (nonni vigile) per facilitare l’accesso degli studenti alle strutture scolastiche cittadine; Revisione tariffe catastali riferite a terreni con qualifica a frutteti siti nel Comune di Saluzzo”; Chiarimenti su azioni intraprese a seguito di danneggiamenti di beni pubblici”; “Sicurezza viaria in alcune zone della città”.

Dopo alcune variazioni di bilancio verranno esaminate proposte di modifiche ai regolamenti di asilo nido e videosorveglianza e la convenzione per esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia locale.

All’ordine del giorno anche l’approvazione del piano regolatore cimiteriale di Castellar.

Si passerà poi al rendiconto economico finanziario della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e conseguente approvazione piano 2024/2025 e triennale 2024/2027 della stessa Apm.

Presa d'atto del rendiconto economico finanziario del 2023 della Fondazione Amleto Bertoni.

Su questo tema potrebbe esserci discussione dal momento che le minoranze hanno inoltrato nei giorni scorsi agli uffici comunali una dettagliata richiesta di acquisizione dati con particolare riferimento alle ultime manifestazioni, ma essendo la domanda complessa appare improbabile che sia già stata esaudita.

Torna in aula l’annosa questione del Movicentro, da anni sul tavolo ma senza concrete soluzioni, per una variante al piano regolatore comunale.

Infine due ordini del giorno sulla violenza contro le donne e sulla sicurezza.

In ultimo ancora una mozione avanzata dalle minoranze finalizzata a scongiurare il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle aree fluviali ed idriche e al garantire la pulizia degli alvei e delle reti fognarie.