Crisi Diageo, Sacchetto: "La Giunta regionale si è subito attivata e sta lavorando per trovare soluzioni, necessario lavoro di squadra del territorio"

E’ calata quasi come un fulmine a ciel sereno la notizia della volontà di chiusura entro il mese di giugno 2026 dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba da parte della proprietà Diageo.

“Quando vengono rese pubbliche queste notizie - sottolinea il consigliere regionale Claudio Sacchetto, presidente Commissione attività produttive in Consiglio Regionale - si gettano nello sconforto intere famiglie che svolgono il proprio lavoro e dunque il primo segnale di attenzione e’ verso questi lavoratori piemontesi”.

Le motivazioni della volontà di chiusura dello stabilimento, tuttora incerta, sarà oggetto di approfondimento nelle prossime settimane da parte delle autorità politiche, in primis la Giunta Regionale col Presidente Alberto Cirio e la VicePresidente Elena Chiorino che detiene le deleghe al lavoro.

“La Giunta regionale si e’ da subito attivata sulla questione - ricorda Sacchetto - che sarà affrontata nel merito e discussa in ogni ambito istituzionale, anche nazionale, già nelle prossime ore e comunque entro questa settimana, con tutti gli interlocutori primi fra tutti le sigle sindacali dei lavoratori”.

La Diageo plc è una società britannica con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro ed è partecipata da molte altre società tra cui fondi di investimento.

“Fra le altre - conclude Sacchetto - una sensazione negativa sulla vicenda la lascia il modus operandi di alcune società multinazionali che vedono le industrie e gli stabilimenti solo come vuoti numeri e non come insediamenti di sviluppo sociale ed economico, muovendosi in modo tale da creare ciclicamente scompiglio e danni all’economia, il modello industriale che hanno in mente l’attuale maggioranza in Regione e quella nazionale col Governo Meloni, è invece integrato con la società dove opera e con il proprio lavoro la Regione con l’attività dell’Assessorato al lavoro con la VicePresidente Chiorino lo stanno perseguendo”.