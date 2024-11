Atletica: domenica a Trino Vercellese si conclude il CorriPiemonte

Domenica 1 dicembre a Trino Vercellese, in occasione della 18ma edizione della Trino che Corre, si conclude il Trofeo Regionale CorriPiemonte Strada. Il Trofeo quest’anno si è articolato su 16 prove che hanno toccato tutte le province della Regione, a partire dallo scorso 3 marzo a Bra (CN) sino allo scorso 17 novembre ancora in territorio cuneese, ad Alba, teatro della 15ma e penultima prova.



Prima della tappa finale, la classifica combinata di società (che somma i punteggi di quella maschile e femminile) vede nettamente al comando Atl. Novese con 7325 punti, seguita da Brancaleone Asti (5832 punti) e da Podistica Torino (4500 punti). Il podio sembra già ben delineato dunque, con Atl. Santhià al quarto posto ma lontana oltre 600 lunghezze dal terzo posto (3877 punti); sopra i 2000 punti anche GSR Ferrero (2756) e Atl. Saluzzo (2390). Un primo bilancio positivo dell’edizione 2024 del Trofeo vede ben 18 società aver preso parte ad almeno 8 gare del circuito.



Per quanto riguarda la classifica individuale assoluta, al femminile Sarah Aimee L’Epee (Atl. Roata Chiusani) e Sara Borello (Atl. Canavesana) si contendono il successo: 324 punti per la prima, 315 per la seconda, entrambe con 8 prove all’attivo. Terzo posto per Mara Giovine (Brancaleone Asti), più distaccata, a 281, tallonata dalla sua compagna di club Federica Laino (271). Classifica corta anche al maschile, con Enrico Gabriele Porta (Atl. Novese) che, con 278 punti, guida su Luca Molineri (Atl. Saluzzo), secondo con 264 punti. Terza piazza per Camillo Pavese (Altl. Novese) a 247 punti seguito da Piero Paolo Musso (Atl. Saluzzo) con 244 punti.



Le premiazioni del Trofeo si svolgeranno in occasione della Festa dell'Atletica 2024 (data e sede ancora da definire).