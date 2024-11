A Priero le foreste si trasformano in una promessa per il futuro

A Priero, le foreste non sono solo parte del paesaggio, ma si sono trasformate in una promessa per il futuro. Giovedì 28 novembre, presso l’Ex Confraternita Santa Croce, si è svolto l’incontro dedicato al progetto “Boscaioli: risorse, energie e custodi dei territori”, che ha riunito istituzioni, esperti e operatori del settore per discutere di una nuova visione della gestione boschiva. Un progetto che non si limita alla raccolta del legname, ma punta a costruire un modello di sostenibilità e innovazione.

“Boscaioli”, finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, ha come obiettivo principale la valorizzazione del legno locale e la creazione di un’economia circolare. L’iniziativa si distingue per il suo approccio integrato: introduce tecnologie innovative, promuove una filiera legno-energia e sensibilizza verso pratiche di gestione forestale che rispettino la biodiversità e il benessere degli ecosistemi. Il Comune di Priero, capofila del progetto, ha guidato un partenariato pubblico-privato che include istituzioni locali e associazioni come l’ASOFOR, nata per supportare gli operatori forestali piemontesi.

L’incontro di Priero ha visto interventi significativi che hanno messo in luce il valore strategico del progetto. Il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato, ha aperto la giornata delineando l’importanza delle foreste come risorsa economica e ambientale. Marco Gallo, assessore Regionale alla Montagna e alle Foreste, ha enfatizzato il ruolo della sostenibilità, evidenziando come il Piemonte continui a investire sulla valorizzazione della filiera boschiva. Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, ha sottolineato il valore delle sinergie tra pubblico e privato. Raffaella Zerbetto, in rappresentanza della Scuola Forestale di Ormea, ha illustrato l’importanza della formazione nel costruire una nuova generazione di operatori forestali consapevoli. Alessandro Ingaria, sindaco di Priero, ha evidenziato il ruolo del Comune nel sostenere lo sviluppo territoriale e il valore delle sinergie create grazie al progetto, mentre Alberto Bernardi, membro del Direttivo ASOFOR, ha descritto come la collaborazione tra le imprese forestali possa contribuire a rafforzare la filiera legno-energia, rendendola più sostenibile e competitiva.

Durante l’incontro è stato proiettato un video che ha dato voce ai boscaioli protagonisti del progetto, riassumendo i risultati raggiunti, gli obiettivi prefissati e le metodologie adottate. La proiezione ha permesso di far emergere le storie di chi vive e lavora quotidianamente a contatto con le foreste, sottolineando il valore del loro impegno per una gestione sostenibile del territorio.

Il progetto è finanziato dal FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 16 Cooperazione - sottomisura 16.2 sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie - Operazione 16.2.1 - azione 1 progetti pilota nel settore forestale.