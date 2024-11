Con “Addobbiamo il Natale!” Varaita Insieme propone due pomeriggi di laboratori natalizi e giochi per bambini a Pontechianale e Isasca

Sabato 7 dicembre 2024 dalle ore 15 alle 17.30 a Pontechianale, con ritrovo presso il presso il Bar Pineta Nord del Camping Libac (Frazione Maddalena 41), si svolgeranno dei laboratori natalizi gratuiti e dei giochi dedicati ai bambini della Valle Varaita di età compresa tra i 3 e i 12 anni. L’iniziativa, che ha per titolo “Addobbiamo il Natale!”, è organizzata dalla Cooperativa “Insieme a Voi” in collaborazione con la Pro Loco di Pontechianale all’interno del Progetto finanziato con i fondi del PNRR “Varaita Insieme”. “Addobbiamo il Natale!” si ripeterà, in collaborazione con il Comune di Isasca, lunedì 23 dicembre nello stesso orario con appuntamento presso la Sala Polivalente di Isasca. Entrambi i laboratori sono a numero chiuso e per iscriversi è necessario inviare una e-mail a varaitainsieme@insiemeavoi.com.

I laboratori natalizi di Pontechianale e Isasca permetteranno ai bambini di creare addobbi e decorazioni natalizie per abbellire i due paesi in vista del Natale. Oltre ai laboratori, i bambini potranno partecipare a giochi organizzati per rendere il pomeriggio ancora più divertente. Il Comune di Isasca, inoltre, ha organizzato anche una speciale raccolta di letterine a Babbo Natale, che si concluderà proprio lunedì 23 dicembre, quando i bambini che porteranno la loro letterina riceveranno un piccolo regalo dagli elfi.

“Grazie al progetto ‘Varaita Insieme’ continuiamo a poter proporre attività e animazioni per bambini sul nostro territorio – dice il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta -, che si affiancano ad altre azioni più strutturali e che proseguono con continuità, dal doposcuola di Brossasco e Sampeyre con la novità di Frassino al centro aggregativo ‘La Gocciolina’ nei locali dell’Unione Montana. Qualche mese fa erano circolate voci sul fatto che le risorse economiche che avevamo ottenuto fossero bloccate a livello ministeriale. In realtà, anche grazie al costante lavoro dei nostri uffici e in particolare della direttrice Gabriella Brun, la situazione si è risolta nel migliore dei modi e senza perdere un centesimo: una grande soddisfazione, perché quel denaro viene investito in servizi per la comunità locale e per le famiglie che vivono in montagna”.

Il Progetto “Varaita Insieme” è finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Strategia Aree Interne – Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, che ha rifinanziato ex art. 1, co.5 lett. E) D.L. 19/2024 gli interventi del bando NextGenerationEU dell’Unione Europea Missione n. 5, Componente 3, Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.