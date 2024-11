Racconigi: Danilo Giordana presenta il suo nuovo libro “Sephir e altri racconti”

Venerdì 6 dicembre, alle ore 18, la sala consiliare del Palazzo Comunale di Racconigi ospiterà la presentazione del nuovo libro di Danilo Giordana “Sephir e altri racconti” (Echos Edizioni). Durante l'evento l'autore dialogherà con Luisa Perlo. Ingresso libero e gratuito.

Si tratta della prima raccolta di racconti dello scrittore racconigese, che ha già invece pubblicato numerosi romanzi tra cui "Kelev", "Qualcuno che sia nessuno" e "La pietra e l'acciaio". La raccolta si distingue per la varietà di stili e tematiche: si va dalla favola al racconto allegorico, dal racconto tradizionale alla fantascienza. Tuttavia, un filo conduttore attraversa tutte le storie: il tempo che scorre, le occasioni perdute e la malinconia per ciò che è passato e non può tornare.

«Ho scritto il mio primo racconto durante la pandemia, per ispirare le persone a fare donazioni alla Croce Rossa. Da lì ho continuato, scrivendo principalmente per me stesso e sperimentando vari stili. Quando ho raggiunto le 30 storie ho cominciato a pensare di poterci fare un libro –spiega Giordana- Nonostante i racconti siano un po’ malinconici, volevo far prevalere comunque la dimensione della speranza. Il titolo del libro, Sephir, prende il nome dal lupo protagonista di uno dei racconti, esempio positivo di fiducia e speranza”.

Conclude Giordana: “I racconti abbracciano inoltre un arco temporale molto ampio: dal primo, ambientato in epoca preistorica, all’ultimo, che si proietta in un lontanissimo futuro. Al centro c’è la storia dell’umanità”.