Il marchio Pandora sbarca nel cuore di Cuneo: da oggi lo puoi trovare da Ravizza Fashion

Con la chiusura del monomarca Pandora di corso Nizza, Ravizza Fashion diventa oggi l’unico rivenditore autorizzato Pandora nella città di Cuneo. Un punto di riferimento per chi cerca gioielli di qualità, firme prestigiose e un servizio attento nel cuore del centro storico.

Il negozio, situato in via Roma 37, è gestito da Barbara Ravizza e Paolo Celoria, due nomi noti nel panorama del commercio cittadino. Oltre alla celebre linea Pandora, Ravizza Fashion propone una selezione accurata di marchi come Swarovski — di cui è l’unico rivenditore ufficiale in città — e Maman et Sophie, molto amato per le sue creazioni raffinate e contemporanee. L’offerta si completa con la collezione Labrioro, gioielli in argento interamente realizzati in Italia.

Barbara Ravizza prosegue una tradizione familiare che affonda le radici in oltre due secoli di storia: la sua Gioielleria Ravizza, anch’essa in via Roma, è un simbolo di continuità e passione per l’arte orafa. Paolo Celoria è invece titolare dei negozi North Sails e della recente apertura Bomboogie, portando nel centro storico un’offerta che spazia dall’eleganza alla moda sportiva.

"In un momento in cui si parla tanto di negozi che chiudono in via Roma — raccontano — noi continuiamo a investire sul territorio, credendo nella vitalità del centro storico di Cuneo. Siamo legati a questa città, alle sue persone e alla qualità del servizio che vogliamo offrire ogni giorno".

Ravizza Fashion è aperto il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, e dal martedì al sabato con orario 9.30–12.30 e 15.30–19.30. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 0171 1570017, disponibile anche via WhatsApp.

In occasione di comunioni, cresime e della festa della mamma, il negozio propone numerose offerte e novità, con idee regalo pensate per ogni occasione speciale.

Per restare aggiornati su tutte le novità, è possibile seguire Ravizza Fashion su Instagram (@gioielleriaravizzafashion) e su Facebook (@ravizzafashion).