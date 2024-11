Mondovì, servizi funebri e concessioni cimiteriali: dal 1° gennaio 2025 l’adeguamento delle tariffe con maggiorazione per i non residenti

A partire dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore alcune modifiche alle tariffe cimiteriali relative ai servizi funebri e alle concessioni di loculi, ossari e altre aree nei cimiteri della Città di Mondovì.

Tre, in particolare, le novità introdotte: un generale adeguamento delle tariffe in funzione degli indici Istat e alla luce di quanto già applicato da altri Comuni (si segnala, in tal senso, che l’ultimo aggiornamento tariffario complessivo risale al 2011); una equiparazione economica nelle concessioni di loculi effettuate nel cimitero urbano e in quelli frazionali; una maggiorazione del 50% sulle tariffe ordinarie, infine, nella concessione di loculi, ossari e altre aree ai non residenti della città di Mondovì.