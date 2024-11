Come liberarsi della stitichezza cronica: metodi efficaci

Il problema della stitichezza cronica colpisce una persona su cinque del pianeta. Secondo le statistiche mediche, circa il 20% della popolazione adulta soffre di questa malattia e le donne si trovano ad affrontare il problema con una frequenza doppia rispetto agli uomini.

Nel mondo moderno, dove prevalgono uno stile di vita sedentario, un'alimentazione non sana e uno stress costante, la stitichezza sta diventando una vera e propria epidemia. Tuttavia, molte persone si vergognano di parlare di questo delicato problema con un medico, si curano da sole o ignorano del tutto i sintomi, il che può portare a gravi complicazioni.

Che cos'è la stitichezza cronica?

La stitichezza cronica è una condizione in cui una persona ha movimenti intestinali irregolari (meno di 3 volte a settimana) per un lungo periodo di tempo. Non si tratta solo di una “condizione spiacevole”, ma di un problema serio che richiede un trattamento medico. Con la stitichezza cronica, una persona avverte un disagio costante, pesantezza all'addome e può soffrire di mal di testa e di un generale deterioramento della salute.

Cause della stitichezza cronica

Sono molti i fattori che possono portare allo sviluppo della stitichezza cronica:

● una dieta non sana e povera di fibre;

● un'assunzione insufficiente di liquidi

● uno stile di vita sedentario

● stress e tensione nervosa;

● ignorare lo stimolo a defecare;

● malattie gastrointestinali;

● assunzione di determinati farmaci;

● disturbi ormonali;

● gravidanza, ecc.

Farmaci per la stitichezza cronica

Il trattamento prevede diversi gruppi di farmaci per la stitichezza cronica, a seconda delle cause della stitichezza e dei fattori associati.

Lassativi salini

Magnesia, solfato di sodio - trattengono l'acqua nel lume intestinale, aumentano l'attività motoria e stimolano i movimenti intestinali. Limitazioni d'uso:

● utilizzare solo in caso di scottature acute (non croniche);

● hanno un effetto a breve termine;

● l'equilibrio idrico e salino può essere alterato;

● non sono adatti per un uso regolare.

Lassativi che aumentano i movimenti intestinali

Crusca, semi di lino, bucce di semi di piantaggine - aumentano il volume del contenuto intestinale e ammorbidiscono le feci. Caratteristiche di applicazione:

● richiedono grandi quantità di liquidi;

● l'effetto si manifesta lentamente;

● possono causare gonfiore.

Lassativi osmotici

Il lattulosio ripristina delicatamente la motilità intestinale, favorisce la crescita della microflora benefica e può essere utilizzato per lungo tempo.

Lassativi stimolanti

Senna, bisacodile, picosolfato di sodio. Questi farmaci hanno un effetto rapido, aumentano la peristalsi e stimolano i movimenti intestinali.

Dulcolax (bisacodile ) è uno dei migliori lassativi per la stitichezza cronica, progettato per ripristinare i processi digestivi naturali. A differenza di altri lassativi, ha un effetto blando ma mirato.

Meccanismo d'azione biochimico del farmaco:

● attivazione dei recettori intestinali;

● intensificazione delle contrazioni muscolari

● accelerazione del transito del contenuto intestinale;

● ripristino del ritmo naturale dei movimenti intestinali.

Il farmaco inizia a fare effetto in 6-12 ore e l'effetto lassativo dura fino a 24 ore.

Importante! Per ottenere i migliori risultati nel trattamento della stitichezza, si raccomanda un approccio integrato:

● assunzione del farmaco prescritto secondo le raccomandazioni del medico;

● correzione nutrizionale;

● assunzione sufficiente di liquidi;

● attività fisica moderata.

Prima di iniziare il trattamento, è indispensabile consultare un medico per determinare il regime terapeutico e il dosaggio ottimali.