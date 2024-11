Guida all’acquisto di CatSlap (SLAP), la nuova meme coin a tema felino

CatSlap (SLAP) è l'ultima arrivata nel panorama delle meme coin a tema felino ma ha già attirato l'attenzione del mercato grazie a una crescita esplosiva del 2.600% nelle prime 48 ore di scambi.

Nonostante ciò, la capitalizzazione di mercato attuale di CatSlap si aggira intorno ai 10 milioni di dollari, suggerendo un potenziale significativo ancora inespresso. Abbiamo quindi creato la seguente guida all’acquisto per illustrare la procedura utilizzando Best Wallet.

Come acquistare CatSlap (SLAP)

Nell’articolo vedremo come acquistare SLAP in questo momento favorevole, mostrando tutta la procedura in pochi, semplici passaggi. Nonostante si possa fare trading direttamente su Uniswap, nella guida ci concentreremo sull’uso di Best Wallet, questo perché si tratta della soluzione più semplice anche per chi è alle prime armi con il mondo del trading e delle meme coin.

Senza ulteriore indugio, quindi, iniziamo subito dallo step numero uno.

Passaggio 1: Scaricare l’app Best Wallet

Best Wallet è un portafoglio cripto non-custodial disponibile per dispositivi Android e iOS, pertanto è possibile scaricarlo gratuitamente tramite Google Play Store o App Store utilizzando il proprio smartphone.

Una volta scaricata e installata l’app, bisogna aprirla e completare tutte le misure di sicurezza, come l’autenticazione biometrica e a due fattori. Terminata questa procedura guidata che non vi impiegherà più di cinque minuti di tempo, potrete passare allo step due.

Passaggio 2: Ottenere ETH

CatSlap è scambiata contro Wrapped Ether (WETH) su Uniswap, come la maggior parte delle meme coin. Tuttavia, per semplicità, basta acquistare Ethereum (ETH), poiché Uniswap lo converte automaticamente in WETH tramite gli smart contracts. Quindi, il passaggio successivo è proprio quello di acquistare ETH su Best Wallet o trasferirli da un’altra posizione sul vostro wallet.

L’acquisto di ETH può essere pertanto effettuato direttamente in Best Wallet. Basta selezionare la criptovaluta e poi toccare il pulsante “Buy” per completare l’acquisto, utilizzando metodi popolari come VISA, MasterCard, Google o Apple Pay.

Se dovete invece trasferire ETH sul wallet, toccate il pulsante Ethereum dall’interfaccia, copiate l’indirizzo del wallet e trasferitili da una posizione esterna. Ora avete i fondi necessari per l’acquisto di SLAP e potete passare alla fase successiva.

Passaggio 3: Accedere alla sezione Upcoming Tokens

Nell’app Best Wallet, dovrete accedere alla sezione “Upcoming Tokens”. In questa trovate tutti i token promossi dall’app non ancora sul mercato o lanciati in via esclusiva. Qui potrete selezionare CatSlap. La sezione è davvero interessante e consente di esplorare tante prevendite promettenti.

Passaggio 4: Acquistare SLAP

Trovato il token SLAP, non resta altro da fare che eseguire l’acquisto scambiando ETH. Quindi inserite l’importo (in ETH) da investire e confermate l’operazione. I token SLAP verranno immediatamente aggiunti al vostro saldo e potrete trovarli sul wallet dopo pochi secondi.

Cos’è CatSlap ($SLAP)

CatSlap è una meme coin basata su Ethereum, lanciata di recente sul mercato. È dedicata a un gatto aggressivo che ama "schiaffeggiare" qualunque cosa gli capiti a tiro, il classico atteggiamento felino!

Le meme coin che hanno come mascotte dei gatti rappresentano una narrativa emergente nel mondo delle criptovalute, rendendo questo mercato particolarmente interessante da esplorare.

Dopotutto, le meme coin a tema canino hanno già goduto di rally prolungati, basti pensare a DOGE e SHIB. Per questo motivo, molti esperti ritengono che la nicchia dei gatti esploderà nell'attuale ciclo di mercato.

Tra i principali progetti a tema felino figurano Simon’s Cat, michi, Cat in a Dogs World, Mog Coin e Popcat. Pertanto CatSlap si aggiunge a questa schiera di token che si sono rivelati altamente redditizi per i primi investitori.

Se avete perso il momento di spinta per token come Popcat o Mog Coin, questa potrebbe essere l’occasione di investimento migliore per godere di eventuali apprezzamenti del token.

Uno dei motivi per cui vale la pena investire in CatSlap è che si tratta di un progetto con distribuzione equa dei token. Cosa significa di preciso? In sostanza, la mancanza di una prevendita, ovvero accesso anticipato alla meme coin, garantisce che gli investitori non paghino prezzi gonfiati, rendendo CatSlap maggiormente attraente anche per i grandi investitori.

