Coldiretti Cuneo: al via il primo “Weekend della Piemontese” in Italia

Parte oggi il primo “Weekend della Piemontese” promosso da Coldiretti Cuneo in collaborazione con Baladin, a Bologna, Cuneo, Genova, Roma, San Donà di Piave nella Città Metropolitana di Venezia, Torino città e Torino aeroporto.

In ben sette locali – Baladin Bologna, Open Baladin Cuneo, POP Genova, Open Baladin Roma, Garage Guinguette Baladin di San Donà, Open Baladin Torino e Baladin Torino Aeroporto – per l’intero weekend, da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre, verranno raccontate, tramite dei materiali divulgativi, peculiarità e curiosità della carne bovina di razza Piemontese, presente nei menu, per incentivarne il consumo; sarà, inoltre, applicato lo sconto di 1 euro su tutti i tagli di carne Piemontese consumati dal venerdì alla domenica.

All’Open Baladin Cuneo il Weekend della Piemontese è iniziato già ieri con l’evento di presentazione del progetto “Piacere, la Piemontese” targato Coldiretti Cuneo e realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, in cui si inserisce l’iniziativa dei Weekend con Baladin. Ieri sera, inoltre, la Piemontese è stata protagonista all’Open Baladin Cuneo del primo appuntamento della nuova stagione di show cooking Campagna Amica, con la partecipazione di un produttore, Andrea Isnardi, che ha raccontato l’allevamento e l’unicità di questa carne.

I prossimi Weekend della Piemontese di Coldiretti si terranno, in contemporanea nei sette locali Baladin in Italia, il 17-18-19 gennaio 2025 e il 7-8-9 febbraio 2025.

“Il futuro delle nostre eccellenze agroalimentari dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività locali e le loro radici culturali contro ogni tentativo di omologazione e standardizzazione. Per questo puntiamo a far conoscere il più possibile la razza bovina Piemontese fra nuove fasce di consumatori italiani e orientare il consumo, a tutela e beneficio dei nostri allevamenti e di una produzione di lunga tradizione, strettamente ancorata alle nostre terre” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Se riusciremo a fare assaggiare e scegliere la Piemontese a nuovi consumatori, avremo fatto un piccolo passo in avanti. La strada è quella giusta anche se, ne siamo consapevoli, soltanto attraverso la sinergia di tutti gli attori della filiera, si potrà fare davvero la differenza per il futuro di questo comparto” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.