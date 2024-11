Gli angeli dominano il grande albero di Natale allestito in piazza Galimberti a Cuneo

A Cuneo iniziano a comparire gli angeli, a cui sarà dedicata l'edizione 2024 di Illuminatale, che prenderà il via con l'inaugurazione del prossimo 7 dicembre, alle 17.30 davanti al Duomo, e durerà fino all'Epifania, in un tourbillon di eventi e proposte.

Ha preso il via l'allestimento delle luci in città ed è praticamente terminato quello del grande albero di Natale in piazza Galimberti. In punta proprio due angeli, che con la loro sagoma si stagliano nel cielo. E sarà sempre un angelo il tema della scultura di ghiaccio che verrà realizzata il 7 dicembre, a partire dalle 15 circa, a fare poi da cornice al momento dell'accensione in contemporanea di tutte le luci in città.

Tanti gli appuntamenti in programma fino all’Epifania: spettacoli luminosi itineranti, mercatini, laboratori e letture animate per bambini, sculture di ghiaccio, concerti nelle chiese del centro storico, esibizioni di pattinaggio su ghiaccio. E poi ancora la possibilità di fare un giro sulla carrozza di Babbo Natale e i suoi Elfi, i festeggiamenti per la Befana del Vigile, la Babbo Run, il Natale al Parco, la discesa acrobatica di Babbo Natale dalla facciata del Duomo, il Gioco della Stella e le visite guidate alla scoperta della città e dei presepi ospitati nelle chiese.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile ammirare luminarie natalizie a tema angelico in Via Roma, Contrada Mondovì, Piazza Galimberti, Corso Nizza, Piazza Europa e Corso Giolitti.

Come da tradizione, anche la 4ª edizione di IllumiNatale dedicherà un’attenzione particolare alla solidarietà, tutto il ricavato dele corse della carrozza di Babbo Natale sarà infatti devoluto alla Cooperativa sociale Fiordaliso onlus di Cuneo per reperire i fondi necessari all’apertura nel Cuneese de “La Nona Casa”, una nuova casa protetta sul territorio destinata a donne e minori vittime di violenza.

Il programma completo degli eventi è disponibile qui: www.cuneoilluminata.eu/programma .