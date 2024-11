Volley A1F. Cuneo, il momento è ora: trasferta contro Talmassons per ritrovare punti e serenità [VIDEO]

La decima giornata della Serie A1 Tigotà vede le Cuneesi di Lorenzo Pintus affrontare le ragazze della CDA Volley Talmassons Fvg allenate da Leonardo Barbieri.

Le friulane, alla loro prima esperienza nella massima serie dopo la storica promozione ottenuta sul campo lo scorso anno, occupano la dodicesima posizione in classifica con cinque punti, appena sopra le cuneesi, tredicesime con quattro punti all'attivo.

Dopo un avvio di campionato in salita, con le sconfitte subite per mano di Roma e Conegliano, Talmassons, tra le cui fila figura anche la banda mancina Olga Stratzali, a Cuneo nella stagione 2020-2021, si è aggiudicata tre punti vincendo con Bergamo e portando al tie break Chieri e Novara, squadra affrontata la scorsa settimana.

Nell'ultima giornata disputata le Gatte hanno invece lasciato l'intera posta in palio alle bustocche di Barbolini e sono rimaste inchiodate al 13esimo posto in classifica. Proprio per questo il match di domenica sarà fondamentale, non solo per andare alla ricerca di punti preziosi per la classifica ma anche per ritrovare l'alchimia e la grinta con cui le biancorosse avevano affrontato le prime giornate di campionato.

“È un momento complicato, abbiamo perso giocando non al nostro livello, che è decisamente più alto”, così ha commentato Gino Primasso, direttore sportivo della società biancorossa.

Prossimo e fondamentale appuntamento dunque domenica 1° dicembre. Fischio di inizio alle 17. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.