Gli studenti dell'Itis Delpozzo a lezione con la realtà virtuale di E-Distribuzione

Rischio elettrico, innovazione tecnologica e sicurezza: con questi obiettivi E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione - ha organizzato una lezione speciale per gli studenti dell’Itis “Mario Delpozzo” di Cuneo.

Dopo un primo incontro avvenuto lo scorso gennaio in cui gli studenti avevano potuto soddisfare la loro curiosità sulle attività che E-Distribuzione svolge al Centro di Formazione e Addestramento di Basse di Stura - approfondendo la conoscenza degli impianti, le innovazioni tecnologiche e l’alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di distribuzione – oggi i ragazzi hanno potuto sperimentare la realtà virtuale. Attraverso questa nuova tecnologia gli studenti hanno provato alcuni scenari di lavoro: dalla sostituzione di un contatore a quella di un isolatore, dalle manovre in cabina di distribuzione alla sostituzione di giunti.

La visita si inserisce tra le numerose iniziative che E-Distribuzione dedica ogni anno al mondo della scuola, dell’università e della ricerca con il duplice obiettivo di approfondire la conoscenza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e sensibilizzare gli studenti agli importanti temi della sicurezza sul lavoro.

“Siamo orgogliosi di prendere parte a queste iniziative con gli istituti tecnici. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare quanto più possibile al rischio elettrico e avvicinare gli studenti alla distribuzione elettrica per capirne le funzionalità e l’importanza nella vita quotidiana – ha commentato Marta Ghia, responsabile Salute, sicurezza e ambiente E-Distribuzione, Piemonte e Liguria -, questi incontri sono importanti per entrambe le realtà: sia per E-Distribuzione sia per le scuole in quanto forniscono un confronto reciproco su temi di innovazione e sicurezza sul lavoro”.

“L'ITIS Delpozzo e la classe 5AELE desidera esprimere un sincero ringraziamento a E-Distribuzione per l'opportunità formativa ricevuta. Gli studenti hanno potuto approfondire temi cruciali legati alla sicurezza in ambito elettrico, acquisendo competenze fondamentali e confrontandosi con situazioni pratiche e teoriche che arricchiranno il loro percorso formativo. Un particolare apprezzamento va alla grande professionalità e disponibilità dimostrata dai dipendenti di E-Distribuzione che hanno reso questa esperienza unica e di grande valore” hanno concluso i professori dell’istituto.

L’incontro è stato condotto, per E-Distribuzione, da Alessandro Sigaudi, Giacomo Garofalo e Marco Manzo. Erano presenti gli insegnanti Cristina Durbano, Simona Isoardo e Domenico Lavino.