Presidio pro Palestina sabato 7 dicembre a Bra

Siamo un gruppo di persone provenienti da realtà e background diversi che hanno deciso di unirsi per creare un network cuneese a sostegno della Palestina. Partiamo da un principio semplice ma essenziale: nessuno sarà libero finché non lo saremo tutti. In questo momento storico, crediamo sia urgente e fondamentale agire per sostenere il popolo palestinese contro il genocidio in corso, sentendo la responsabilità di educarci e agire insieme per non smettere mai di lottare.

Presidio per la Palestina a Bra, sabato 7 dicembre, con ritrovo alle 15 all’angolo tra Via Cavour e Corso Vittorio Emanuele II. Ad organizzarlo alcune associazioni e realtà del territorio. Il presidio sarà un momento di solidarietà e sensibilizzazione, aperto a tutta la comunità. Attraverso interventi, materiali informativi e azioni simboliche, si vuole trasmettere un messaggio chiaro: "ognuno di noi può fare la differenza con scelte consapevoli, supportando attivamente il popolo palestinese e opponendosi alle dinamiche di oppressione che favoriscono il genocidio in corso". Durante l’evento, si parlerà dell’importanza del boicottaggio attivo come mezzo concreto per opporsi a chi trae profitto dall’oppressione. Il presidio sarà caratterizzato da momenti di condivisione, con interventi di persone provenienti da diverse realtà che porteranno le loro esperienze e prospettive.