Volley A2/F: il Puma prova a sbloccarsi anche in trasferta; La Bam Mondovì oggi (ore 17) rende visita al Castelfranco Pisa

Puma, non fermarti ora! Dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato ai danni del Clai Imola, la Bam Mondovì, questo pomeriggio alle ore 17, rende visita allo Fgl-Zuma Castelfranco Pisa di coach Marco Bracci nell'ultimo turno di andata della regular season di A2 Femminile.

A guardare la classifica, piuttosto povera per entrambe le formazioni, si tratta di un autentico scontro diretto in chiave salvezza. La squadra toscana vanta quattro punti in classifica, frutto di due tie-break conquistati contro Casalmaggiore (in casa) e Costa Volpino (in trasferta). A due lunghezze più in basso c'è proprio il Mondovì, sempre a secco nelle quattro precedenti gare lontane dal PalaManera.

La vittoria contro Imola sicuramente ha fatto impennare la fiducia delle pumine, che ora però sono chiamate a un esame più importante, quello della conferma. Viscioni e compagne hanno lavorato bene in settimana e la voglia di recuperare la strada persa in avvio di stagione è tanta. Il Puma si troverà di fronte a due grandi ex come il libero Veronica Bisconti e la centrale Alessandra Colzi.

Anche per questa gara le rossoblù di coach Basso potranno contare sulla presenza degli Ultras Puma. Arbitri designati per questo match sono Fabio Sumeraro e Claudia Lanza. Come di consueto è possibile seguire questa partita in diretta streaming gratuira, collegandosi al sito internet VBTV. Al palaParenti di Santa Croce sull'Arno il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.