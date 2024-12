Tante idee regalo originali e di qualità: da Chiapella, in corso Galileo Ferraris a Cuneo, il Natale è davvero speciale!

Da oltre sessant'anni è punto di riferimento per il mondo della cucina, della casa e dell'arredo a Cuneo. Chiapella dal 1963, in corso Galileo Ferraris al civico 19, è un'attività storica, capace di stare al passo con i tempi e di offrire alla propria affezionata clientela sempre prodotti di grande qualità, rigorosamente made in Italy, originali e, in questo periodo, perfetti come idee regalo davvero per ogni tasca e ogni esigenza.

Le vetrine sono un'esplosione di luci e proposte. Centoventi metri quadri di esposizione su due piani. Il titolare Luca Chiapella ci accompagna nella lunga storia di un negozio fondato dai coniugi Chiapella nel 1963. Il negozio è ancora lì, con la sua offerta attenta e selezionata, i marchi di prestigio, l'ottimo rapporto qualità/prezzo da sempre garantito e l'insostituibile attenzione al cliente, la vera forza dell'azienda.

"La storia continua... è il nostro slogan. Ma, soprattutto, è la verità. Essere ancora qui, dopo 60 anni, è segno che abbiamo lavorato bene e che continuiamo a farlo, con lo stesso entusiasmo e con la stessa ricerca di prodotti di qualità e di gusto italiano", evidenzia. E' proprio lui a selezionare i brand e le novità. Ci sono i punti fermi, da anni: Brandani, di cui il negozio è esclusivista; Barazzoni Point, Foppapedretti, Egan, WD Lifestyle, Agave Quadri. "Lavoriamo solo con aziende italiane. Anche per il caffè, siamo rivenditori di macchine e capsule Illy", spiega.

Punti fermi ma anche tante novità e curiosità. Tra queste, "Le cene stellate", per vivere una serata da chef, guidati passo passo, nella preparazione, nientemeno che da Cracco, Cannavacciuolo, Bartolini e altri chefs stellati. Un successo garantito. Meno impegnativa, ma comunque di grande effetto, un'altra idea regalo: le buste di cocktail artigianali pronte da bere di Spirito Cocktails. Si scuote la busta, si apre, si versa il contenuto in abbondante ghiaccio e voilà, il gioco è fatto.

Tante le idee e le proposte. Luca Chiapella e il suo staff sapranno guidare e consigliare la clientela affezionata o anche semplicemente le persone in cerca di un'idea regalo originale e utile. Per farsi un'idea, si può consultare il sito, costantemente aggiornato o scaricare il catalogo di Natale 2024. "Siamo molto social e tecnologici, ma amiamo il contatto diretto. Nel nostro negozio sono accettate tutte le forme di pagamento digitali, utilizziamo whatsapp per le comunicazioni e, cosa molto apprezzata, effettuiamo consegne a domicilio. La nostra forza è nella personalizzazione del servizio al Cliente. Invitiamo i cuneesi e i turisti e venirci a trovare in corso Galileo Ferraris 19, ci troveranno pronti a soddisfare richieste e desideri o a trovare il regalo su misura. Ribadisco: la nostra forza è il contatto umano e la personalizzazione del servizio, che restano valori insostituibili, per noi e per i nostri clienti, da più di 60 anni!".

