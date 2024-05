Massimo Giletti al vetriolo al Festival della TV di Dogliani: "In questo sistema chi fa inchieste da molto fastidio" (VIDEO)

Peggiore di un divorzio! Con queste parole al veleno Massimo Giletti ha definito la sua separazione, per nulla consensuale, con l'emittente televisiva La7. Lo ha spiegato direttamente il noto giornalista nel corso della XIII edizione del Festival della Tv di Dogliani. Nel salottino con la giornalista Alessandra Comazzi, Giletti ha raccontato come, dopo 6 anni, si sia conclusa la sua esperienza con la tv del gruppo Cairo Communication. Una chiusura del suo programma "Non è l'Arena" comunicata dai vertici societari con una mail per un epilogo che è stato vissuto sulla pelle del sessantaduenne torinese come un autentico "tradimento".

E Giletti, come suo solito, non le ha mandate di certo a dire. Nelle sue parole c'è tutta l'amarezza per una fine inattesa, che ha coinvolto non solo il noto giornalista, ma anche tutta la sua folta squadra di collaboratori. Non meno pesanti le "picconate" contro il sistema: "Chi fa inchieste da molto fastidio!". E ancora: "Quello che stavamo per toccare era qualcosa che era meglio non toccare". E sul suo probabile ritorno in Rai? "Ancora non c'è nulla di certo. Vedremo". Ecco uno spezzone del suo intervento a Dogliani:

In questo video la calorosa accoglienza riservata a Giletti al momento del suo arrivo alla kermesse doglianese: