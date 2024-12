Mondovì, nella Saletta d'Arte Caffè Lurisia la mostra dell'acquarellista Felice Feltracco

Sabato 7 dicembre alle ore 17 presso la "Saletta d'Arte Caffè Lurisia" in Mondovì Via Luigi Einaudi 2, sarà inaugurata, con un brindisi, una personale dell'acquarellista veneto Felice Feltracco dal titolo "Tramonti ad acquarello". La mostra sarà visitabile dal 7 dicembre al 7 gennaio 2025 con il seguente orario: dalle ore 10 alle ore 20 (chiuso martedì pomeriggio e tutto il mercoledì).

Felice Feltracco nacque ad Asolo, si diplomò in scenografia all'Accademia Belle Arti di Venezia, fece esperienza come pittore di scena e vagando tra le botteghe di maschere veneziane e dei grandi artigiani restauratori veneziani, assimilò sensazioni ed emozioni per queste materie preziose . Furono circostanze importanti che costituirono il background di una costante ricerca sulla qualità dei materiali e dei pigmenti che soddisfacessero le sue esigenze pittoriche . La sua passione per l’arte dei grandi Maestri, unita all’amore per la Natura e alle conoscenze tecniche, lo ha poi condotto a un’attività di paesaggista basata sulla intensità cromatica e sulla suggestione.

Con la tecnica dell’acquerello illustrò vari racconti per bambini editi da Feltrinelli, collaborando con la scrittrice Chiara Frugoni: fra gli altri San Francesco e il lupo, San Francesco e la notte di Natale, La storia della libellula coraggiosa.

Nei suoi libri dedicò disegni e acquerelli ad Asolo, Venezia, Bergamo, il Monte Grappa. L’ultima pubblicazione ‘Il cielo, semmai’ si rivela omaggio al mondo naturale nelle sue infinite sfumature.

Alcune delle sue opere sono state esposte presso il Royal Institute of Painters in Water Colours a Londra. Questo nuovo incontro con il maestro Felice Feltracco, contribuirà a valorizzare in maniera interessante ed istruttiva il gruppo artistico "Le Signore della Pittura" e con sua rassegna " Tramonti ad acquarello" l'Artista di certo affascinerà nuovamente non solo cultori dell'acquerello, ma tutti gli amanti della natura e del paesaggio che faranno una sosta al Caffè Lurisia, per visitarla.