Saluzzo: sosta gratuita di 30 minuti e promozioni natalizie per chi sceglie il Centro commerciale naturale

Le persone che faranno acquisti a Saluzzo,dall’8 dicembre al 6 gennaio, scaricando la nuova app “My Gestopark” avranno 30 minuti di sosta gratuita.

Per poterne usufruire basterà scaricare l’app, registrarsi inserendo i propri dati, la targa assieme agli estremi della carta di credito o prepagata. Inserire il nome della città e della via o piazza in cui è parcheggiata l’auto e, in automatico, i primi 30 minuti saranno gratuiti.

Dalla Gestopark società che gestisce i parcheggi a pagamento di Saluzzo fanno sapere: «Grazie alla collaborazione del Cnn, condivisa con il Comune di Saluzzo, Gestopark ha sviluppato nella propria app “MyGestopark” un ulteriore servizio di fidelizzazione della clientela. Con questa modalità innovativa e digitale si potranno ripetere negli anni a venire ulteriori promozioni atte ad agevolare la clientela e gli automobilisti Saluzzesi, e non, in determinati periodi dell’anno. Ringraziamo il Ccn ed il Comune di Saluzzo che hanno dimostrato attenzione al progetto e condiviso con Gestopark questa iniziativa».

Massimo Rea presidente del Ccn commenta: «Per il secondo anno consecutivo si rinnova la collaborazione con Gestopark e il Comune di Saluzzo dando la possibilità a tutti i commercianti associati al Ccn di omaggiare i propri clienti. Inoltre a partire dal 7 gennaio 2024, i cittadini e i visitatori di Saluzzo potranno approfittare di una nuova, entusiasmante iniziativa di collaborazione tra Gestopark e il Comune di Saluzzo, pensata per promuovere il commercio locale. In particolare - spiega Rea - l'iniziativa prevede l'assegnazione automatica di 10 euro di parcheggio gratuito a chi acquisterà in almeno 4 delle attività commerciali associate al circuito Ccn nel periodo natalizio".

I primi 500 partecipanti che soddisferanno questa condizione potranno usufruire di un voucher da 10 euro da spendere in parcheggi Gestopark, validi per tutto il 2024. "Questa nuova proposta - conclude il presidente del Ccn - si aggiunge ai tanti progetti Ccn per il Natale 2024 tra cui le “Ccn gift card” e l’evento di sabato 14 dicembre con animazioni natalizie in tutte le vie di Saluzzo. Questo rappresenta un ulteriore passo verso il sostegno al commercio cittadino e la valorizzazione delle attività locali».

Giampiero Bravo assessore alle attività produttive del Comune di Saluzzo afferma: «L’amministrazione comunale non può fare altro che ringraziare per quanto proposto e messo in atto dal Ccn e dall’associazione dei Commercianti. Si tratta di un programma fortemente voluto dai commercianti stessi e altrettanto fortemente sostenuto dal Comune di Saluzzo.

Un ringraziamento particolare va alla Gestopark che con i commercianti e Comune condivide un’iniziativa lodevole e che offre un bel segnale di aiuto ai clienti che vorranno fare i propri acquisti nei negozi cittadini. Insieme si sta lavorando nella giusta direzione e con lo spirito ottimale atto ad avvicinare sempre di più concittadini e turisti a frequentare i nostri negozi. Infine un grande ringraziamento alla Fondazione Amleto Bertoni, braccio operativo del Comune, sempre puntuale e disponibile a collaborare con associazioni ed enti per la buona riuscita delle manifestazioni cittadine».