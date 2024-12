Cuneo, al Cinema Don Bosco va in scena "Cenerentola"

Il 10 dicembre il Royal Ballet torna nella Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco, in diretta dal Covent Garden di Londra alle ore 20,15, con Cenerentola, terzo appuntamento in programma della nuova stagione live.

Questo Natale, il Royal Ballet vi invita al ballo con la splendida versione di Cenerentola firmata dal coreografo Frederick Ashton. Il magico balletto, tratto da una delle fiabe più belle di sempre, vi incanterà con le sue sorprendenti scenografie, gli splendidi costumi e le deliziose danze. Amatissimo da grandi e piccini, Cenerentola è un capolavoro perfetto per tutta la famiglia. L’adattamento di Ashton debuttò il 23 dicembre 1948 con i ballerini del Royal Ballet Moira Shearer e Michael Somes nei ruoli principali, ricevendo un’accoglienza entusiasta.

Questa rilettura del celebre racconto di Charles Perrault, in cui una fanciulla buona e sfortunata diventa alla fine della storia una principessa, esprime al meglio la musicalità del coreografo e la bellezza della sublime partitura di Sergej Prokof’ev. Fumi Kaneko e William Bracewell interpreteranno i ruoli principali di Cenerentola e del Principe nella diretta al cinema del 10 dicembre.

Cenerentola ha fatto il suo ritorno sul palcoscenico nel 2023, dopo un'assenza di oltre 10 anni, in una nuova produzione con un team creativo pluripremiato, immerso nella magia del teatro, del cinema, della danza e dell'opera, che ha portato nuove atmosfere nel mondo di fate madrine e carrozze di zucca. Le scene sono di Tom Pye (Il mio vicino Totoro, Olivier Award per il Miglior Design Scenico), i costumi di Alexandra Byrne (Elizabeth: The Golden Age, Oscar per i Migliori Costumi), le luci di David Finn (I segreti di Brokeback Mountain), il design video di Finn Ross (Les Misérables, Frozen) e i trucchi scenici sono di Chris Fisher (Harry Potter e la Maledizione dell’Erede).

Cenerentola è una coproduzione tra il Royal Ballet e il National Ballet of Canada. La stagione 2024/25 del Royal Ballet and Opera è distribuita nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies e Danza&Danza Magazine.