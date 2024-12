Calcio, Coppa Italia Serie D: ottavi di finale, al Damiano si gioca Saluzzo-Lavagnese

Il Saluzzo di Cacciatore si prepara a tornare in campo: mercoledì pomeriggio sono in programma gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D.

Al Damiano arriva la Lavagnese per una nuova sfida da dentro o fuori con calci di rigore in caso di parità dopo 90 minuti di gioco.

Chi vince vola ai quarti, in programma il prossimo 18 dicembre (14,30) contro la vincente di Sant’Angelo – Piacenza.

Le due squadre non si sono ancora affrontate in campionato (lo faranno nell'ultima giornata) e sono reduci dal pareggio esterno con l'Oltrepò (il Saluzzo) e dalla vittoria per 3-0 sul Borgaro (la Lavagnese).

Arbitro dell'incontro Marco Costa di Busto Arsizio che verrà coadiuvato da Roberto Pozzi di Varese e Andrea Lattarulo di Treviglio.

Fischio d'inizio alle 14,30 all'Amedeo Damiano.