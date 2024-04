A Mondovì torna “2 Passi per l’Autismo”

Sabato 4 maggio Mondovì torna ad ospitare “2 Passi per l’Autismo”, evento organizzato dall’associazione sportiva Team Marguareis insieme ad Autismo Help Cuneo OdV. Un appuntamento sempre molto atteso (che alla sua quinta edizione per la prima volta nella sua storia si svolgerà di sabato e non di domenica) che anche quest’anno prevede la corsa competitiva e la camminata solidale adatta a tutti.

"Sono cinque – commenta Gabriele Pascon, presidente del Team Marguareis – le edizioni di questo evento che sta diventando ormai una piacevole abitudine e a cui teniamo particolarmente per la sua capacità di sapere unire l’aspetto sportivo a quello sociale. Invito tutti gli appassionati a partecipare e a sfidarsi sul percorso del nostro Urban Trail che, come sempre, sarà affascinante nella sua particolarità grazie alle caratteristiche che solo una città come Mondovì può offrire. Novità di quest’anno la ‘Kids Urban Trail’, gara dei bambini che sarà seguita da allenatori FIDAL.“

“Ringraziamo anche quest’anno il Team Marguareis con cui è sempre un piacere collaborare nell’organizzazione di un evento unico come questo - aggiunge Eralda Loser, presidente di Autismo Help Cuneo OdV. – Ma un doveroso ringraziamento va anche Fondazione CRC che anche quest’anno ci sostiene, e al Comune di Mondovì, come sempre disponibile a mettere a disposizione strade e piazze a fare da splendida cornice a questa giornata davvero unica a cui tutti sono invitati”.

L’iscrizione alla camminata per gli adulti (comprensiva di partecipazione al successivo “Street Party” e di zainetto “Autismo Help” con all’interno il ricco kit gara) ha un costo di 15 euro ed è gratuita per i bambini fino a sei anni (senza “pacco gara”). Inoltre ogni coppia di adulti che si iscriverà con un bambino fino a sei anni avrà diritto a un buono acquisto di 3 euro per lo “Street Party”. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. Per informazioni e iscrizioni contattare via whatsapp il numero 334.7378594 o inviare una mail all’indirizzo info@autismohelp.it.