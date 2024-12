Bra: modifiche temporanee alla viabilità per lavori di riqualificazione a un edificio del complesso “Levi Montalcini”

Nei giorni scorsi hanno preso il via le operazioni propedeutiche all’avvio dell’intervento di risanamento conservativo dell’immobile all'interno del complesso scolastico “Rita Levi Montalcini” che si affaccia su via Vittorio Emanuele II 200.



Per permettere lavori elettrici da parte di Enel, dal 9 al 12 dicembre sarà istituito il divieto di transito (eccetto residenti) nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Moffa di Lisio e via Rambaudi, con possibilità di salire in via Moffa di Lisio, percorrere piazza Caduti per la Libertà e scendere in via Rambaudi. Dal 9 all’11 dicembre, inoltre, il cortile della scuola primaria “Rita Levi Montalcini” sarà chiuso e non utilizzabile come parcheggio, a meno di conclusione anticipata dei lavori.



I lavori di recupero dell’immobile si concluderanno entro la fine del 2025.

Considerato il lotto funzionale autonomo, si potrà eseguire l’intervento riducendo al minimo le interferenze con le attività scolastiche in corso di svolgimento. Allo stesso tempo è possibile che, per esigenze di cantiere, sia nuovamente necessario modificare le modalità di utilizzo del cortile come parcheggio in orario extra scolastico.