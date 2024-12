Cuneo, il Comune si muove per la riqualificazione dei giardini Fresia

Ammonta a 4.392 euro il valore dell’incarico professionale che il Comune di Cuneo ha affidato – in modalità diretta – all’associazione Art.Ur. di Saluzzo relativamente al progetto di riqualificazione dell’area dei giardini Fresia: a stabilire l’operazione una recente delibera comparsa sull’albo pretorio dell’ente.

L’idea della riqualificazione dei giardini Fresia – a cui i cuneesi, specie quelli che abitano il centro storico, rimangono profondamente legati nonostante negli anni abbia vissuto un ormai indiscutibile processo di progressivo abbandono – aleggia da tempo ed è stata specifico oggetto di dibattito nel Consiglio comunale dell’ottobre dello scorso anno. Rispondendo a un’interpellanza di Paolo Armellini (Indipendenti) in quella sede l’assessore Gianfranco Demichelis aveva dato conto dell’intenzione dell’amministrazione di rendere l’area più aperta al resto della città e accessibile, anche nell’ottica di renderla più facilmente controllabile da parte delle forze dell’ordine, tramite la stesura di un progetto di riqualificazione.

Intanto, a metà gennaio è stata attivata la nuova videosorveglianza e ad aprile lanciato – da parte del comitato di quartiere – l’iniziativa “ViviAMO i giardini Fresia”, segno che sull’argomento l’attenzione di tutti rimane molto alta.

Art.Ur. ha già collaborato con il Comune di Cuneo per diversi progetti di impatto sociale ed è stata coinvolta in questo caso come parte dell’iter di presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al bando regionale Forestazioni Urbane. Serve produrre però, anche, un piano di progettazione partecipata ed è a questo scopo che l’associazione è stata interpellata direttamente.

Si aspetta, ormai, i primi mesi del 2025 per eventuali ulteriori aggiornamenti.